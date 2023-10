A Hamász nem tárgyal a túszokról a háború végéig, közben az ENSZ a nemzetközi jog betartására int

Az izraeli-palesztin háború szombati fellángolása nyomán egyes források már ezernél is több halálos áldozatról számoltak be. Már külföldi állampolgárok is áldozatul estek az október 7-én kiújult konfliktusban.

A Gázai övezetből több ezer rakétát zúdítottak egy időben Izraelre, a Hamász azóta több mint száz túszt ejtett. Benjámin Netanjahu miniszterelnök rögzítette, hogy országa háborúban áll, és a többfrontos támadást megtorlás követi. Az izraeli válaszlépésnek palesztin hivatalos források szerint már csaknem 700 halálos áldozata van Gázában, köztük körülbelül 140 gyerek. A Hamász fegyveresei szombat óta mintegy 900 embert öltek meg Izraelben.

Joáv Galant izraeli védelmi miniszter hétfőn jelentette be a Gázai övezet "totális blokádját", leszögezve, hogy Izrael mostantól sem villanyáramot, sem élelmiszert, sem üzemanyagot nem enged be az övezetbe. Jiszráel Kac infrastrukturális miniszter pedig a vízellátás leállítását jelentette be. Daniel Hagari katonai szóvivő tájékoztatása szerint két nap alatt háromszázezer tartalékost mozgósított az izraeli haderő.

Jelenleg tűzszünet aligha várható a térségben.

Irán vezetője azt állítja, nem vettek részt Izrael megtámadásában

Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője keddi televíziós beszédében elmondta, hogy Irán nem vett részt a Hamász Izrael elleni támadásában.

"Kezet csókolunk azoknak, akik a cionista rezsim elleni támadást megszervezték"

- fogalmazott Ali Hamenei ajatollah a támadás utáni első televíziós beszédében, amelyben üdvözölte az izraeli hadsereg és a hírszerzés "kiheverhetetlen vereségét". Az MTI szerint Hamenei a támadást "pusztító földrengésnek" nevezte, amelyet elmondása szerint nem lesz könnyű helyrehozni, a katasztrófáért pedig az izraeli vezetést tette felelőssé.

(Kép: Izraeli légitámadásban megsemmisült ház romjai Gázában 2023. október 10-én. MTI/AP/Fatima Sbair)

Irán régóta támogatja a Gázai övezetet irányítása alatt tartó Hamászt. Izrael a keddi nap folyamán bejelentette, hogy újból ellenőrzése alá vonta a Gázai övezet határát és elaknásítja azokat a területeket, ahol a fegyveresek a palesztin területet Izraeltől elválasztó biztonsági kerítést áttörték a hétvégi támadások során.

ENSZ-főbiztos: a polgári lakosságot veszélyeztető ostromot és a túszejtést is tiltja a nemzetközi jog

A nemzetközi jog szerint tilos minden olyan ostromzár, amely a polgári lakosságot veszélyezteti, és a nemzetközi jog a túszejtést is tiltja - szögezte le kedden az ENSZ emberi jogi főbiztosa a Hamász által elkövetett "borzasztó mészárlásokkal" és az izraeli válaszlépésekkel összefüggésben.

Volker Türk közleményében felhívta a figyelmet arra, hogy a Gázai övezetben polgári létesítményeket, köztük iskolákat is támadás ért, és civil áldozatokról is tudni.

"Minden, a civil lakosság szabad mozgását és az áruforgalmat korlátozó, blokád kialakítását célzó döntést alá kell támasztani katonai indokokkal, máskülönben kollektív büntetésről van szó"

- húzta alá a főbiztos, aki mély megdöbbenésének és felháborodásának adott hangot "a palesztin fegyveres csoportok tagjai által elkövetett borzasztó mészárlásokkal" kapcsolatban is, és felszólította e csoportokat, engedjék el foglyaikat, mégpedig azonnal és feltétel nélkül.

"A nemzetközi jog a túszejtést is tiltja"

- figyelmeztetett Türk, egyúttal felszólítva a világ országait, "tegyenek meg mindent a feszültség csökkentésére Izraelben és a megszállt területeken".

A Hamász nem tárgyal a túszokról a háború végéig

Iszmail Haníje, az Hamász iszlamista terrorszervezet vezetője eközben bejelentette, hogy a háború végéig nem tárgyalnak a Gázai övezetbe hurcolt izraeli túszok sorsáról - jelentette a Walla izraeli hírportál kedden.

"Egyértelművé tettük a minket az izraeli foglyokkal kapcsolatban megkereső feleknek, hogy a háború végéig nem fogunk tárgyalni erről a kérdésről"

- hangsúlyozta a Hamász vezetője.

(Kép: A Palesztin Állam és a Hezbollah radikális libanoni síita szervezet zászlóit lengeti egy férfi libanoni katonák előtt az izraeli-libanoni határon fekvő Kfar Kilában 2023. október 9-én. MTI/AP/Mohammed Zaatari)

Az izraeli rendőrség pedig kedden arra kérte a lakosságot, hogy az eltűnt, valószínűleg Gázába hurcolt személyek mobileszközeit hagyják bekapcsolva és ne szakítsák meg velük a kapcsolatot. "Az elmúlt órákban olyan félrevezető tanácsot küldtek az eltűntek családjainak, hogy kapcsolják ki vagy blokkolják szeretteik telefonvonalát a mobiltelefon-társaságokon keresztül. Ezek az információk hamisak, és meghiúsíthatják az eltűntek felkutatását"- közölték.

Izraelben a kibuc mozgalom vezetése az ország déli vidékein kialakult helyzetről tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy "jelenleg a halottak felkutatására, a temetési szertartások megszervezésére és az életben maradtak pszichológiai megsegítésére van szükség".

"Ellenségeinkre minden áron kíméletlen csapást kell mérnünk. Vissza kell állítani a biztonságot és a békés élet lehetőségét a határ mentén" - hangsúlyozta a mozgalom vezetése. Az izraeli hadsereg kedden bejelentette, hogy az elmúlt napon több tucat terroristát öltek meg a határ menti izraeli területeken, és befejezték a gázai határ melletti települések életben maradt lakóinak kimenekítését.

A 2007 óta szigorú izraeli korlátozások alatt álló Gázai övezetben mintegy 2,3 millióan élnek, míg Izrael lakossága nagyjából 9,3 millió főt számlál.

(Címlapkép: Izraeli tartalékos katonák a dél-izraeli Beér-Seva közelében fekvő táborukban 2023. október 9-én. MTI/EPA/Abir Szultan)