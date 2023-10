Izraeli állásokra támadt a libanoni határnál a Hezbollah, már külföldi áldozatok is vannak

Miután izraeli területek összehangolt megtámadásával ismét kitört a palesztin-izraeli háború, a Hezbollah is lépésre szánta el magát. A libanoni radikális síita fegyveres szervezet vasárnap bejelentette, hogy tüzérségi lövedékekkel és rakétákkal támadta a libanoni-izraeli határ térségében lévő vitatott szektorban található izraeli állásokat, "szolidaritásul" az előző nap Izraelre több ezer rakétát zúdító Hamász palesztin szervezettel.

"Az Iszlám Ellenállás (...) a cionista ellenség három állását támadta a megszállva tartott Sebaa-tanyáknál, nagyszámú tüzérségi lövedékkel és irányított rakétákkal"

- tudatta közleményben a világ számos országában terrorszervezetté nyilvánított Hamásszal szoros kapcsolatokat ápoló, Irán-barát libanoni szervezet. A Hezbollah hozzáfűzte, hogy a támadást "a palesztin ellenállással és néppel való szolidaritás" jegyében hajtotta végre, miután a Gázai övezetet irányító Hamász szombaton az ötven évvel korábbi jóm-kipúri háború óta nem látott véres támadást hajtott végre Izrael ellen.

Az izraeli hadsereg közölte, hogy a Hezbollah támadására reagálva drónnal támadt a határövezetben a szervezet "terrorista létesítményére".

A dél-libanoni Madzsajún határváros lakói arról számoltak be, hogy tucatnyi rakéta hangját hallották vasárnap reggel az izraeli állások irányából.

"Azt ajánljuk a Hezbollahnak, ne avatkozzon be. Ha megteszi, készen állunk"

- figyelmeztetett az izraeli hadsereg szóvivője.

Az ENSZ Dél-Libanonban állomásozó ideiglenes békefenntartó missziója (UNIFIL) vasárnap önmérsékletre szólította fel a feleket. "Kapcsolatban állunk a hatóságokkal mindkét oldalon (...), hogy kézben tartsuk a helyzetet, és megakadályozzunk egy súlyosabb eszkalációt" - közölte az UNIFIL.

Már külföldiek is a konfliktus áldozatául estek hivatalos közlések szerint

Két thaiföldi és egy kambodzsai állampolgár is meghalt a hétvégi izraeli-palesztin fegyveres támadásokban

- közölte a két ázsiai ország kormánya vasárnap.

Szrétta Tavizin thaiföldi miniszterelnök bejelentette, hogy tel-avivi nagykövetségük jelzése szerint "két thaiföldit megöltek az erőszakban". Tájékoztatása szerint az ország külügyminisztériuma már megkezdte az Izraelben tartózkodó thaiföldiek hazautaztatását.

Hun Manet kambodzsai miniszterelnök pedig vasárnap megerősítette, hogy a fegyveres összetűzésben meghalt egy Izraelben tartózkodó kambodzsai egyetemista.

A konfliktus miatt számos légitársaság is felfüggesztette vagy korlátozta útjait Izraelbe. Az AFP francia hírügynökség az érintett légitársaságoktól azt a hivatalos közlést kapta, hogy mások mellett a Lufthansa, az Air France, az olasz és a spanyol légitársaság, továbbá több tengerentúli cég is szünetelteti járatait vagy jelentősen korlátozta azok számát. A Wizz Air már korábban bejelentette, hogy a Magyarországról Tel-Avivba, illetve onnan visszainduló járatait felfüggesztette.

Izrael közlése szerint folytatódtak az összecsapások, civileket is áthurcoltak Gázába

Hivatalos izraeli és palesztin közléseket idézve az izraeli közszolgálati rádió vasárnap arról számolt be, hogy palesztinok szivárogtak be Izraelbe vasárnap is a megrongált határkerítésnél. A hivatalos beszámolók szerint közelharcok dúltak több, a palesztin Gázai övezettel szomszédos izraeli településen.

(Kép: Palesztin rakétatámadásban kigyulladt járművek lángolnak az izraeli Askelonban 2023. október 7-én. MTI/EPA/Atef Szafadi)

A Gázai övezetet vezető Hamász iszlamista szervezet bejelentette, hogy szombat éjjel és vasárnap is képesek voltak újabb, friss egységeket bejuttatni Izraelbe. Egy ilyen csoport vasárnap délelőtt elrabolt egy, a határ menti úton haladó izraeli autót, melyet izraeli közlések szerint az övezettől északra, Asdód városnál sikerült megállítani, ahol agyonlőtték az autóból elfutó fegyvereseket.

A jelenlegi izraeli összesítések szerint mintegy száz izraeli katona és civil - férfiak, nők és gyermekek - kerültek szombaton a Hamász fogságába, őket a határkerítés megrongált részeinél hurcolták át Gázába. Izraeli tisztviselőktől a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet úgy értesült, hogy a túszok között több tucat külföldi állampolgár is van, akik közül néhányan részt vettek a sivatagi technozenei fesztiválon. Számos amerikai állampolgárt, helyi üvegházakban dolgozó thaiföldi vendégmunkásokat, valamint az Egyesült Királyság, Németország és Oroszország állampolgárait is elvitték Gázába. Az amerikai nagykövetség szóvivője azt mondta, hogy figyelemmel kísérik a helyzetet.

Izrael arra kérte Egyiptomot, hogy segítsen közvetíteni az izraeliek szabadon bocsátása érdekében zajló tárgyalásokon. Egyiptomi tisztviselők és a Hamász egyik vezetője a The Wall Street Journal amerikai lapnak azt mondták, hogy nem tudnak kapcsolatba lépni számos, túszokat tartó Hamász-fegyveressel, és civilek is fogságba hurcoltak embereket, s ez megnehezíti a fogva tartott izraeliek pontos számának megállapítását.

Az izraeli hivatalos közlések szerint háromszázötvenre emelkedett a szombati támadások halottainak száma, s jelenleg több mint ezernyolcszáz sebesültet ápolnak a kórházakban, akiknek egy része súlyos, életveszélyes állapotban van.

Palesztin kormányzat: tovább nőtt az áldozatok száma Gázában

Háromszáztizenháromra nőtt a halálos áldozatok száma a Gázai övezetben - közölte vasárnap a Hamász radikális iszlamista szervezet ellenőrzése alatt álló palesztin terület egészségügy-minisztériuma, ahol az izraeli hadsereg már második napja támadta a számos országban terrorszervezetnek nyilvánított fegyveres mozgalom állásait.

Szombat óta 1990-en sebesültek meg a palesztin területen

- áll a közleményben.

(Címlapkép: Rakétával lövik Izraelt palesztin fegyveresek Gáza városából 2023. október 7-én.. Izrael teljes mozgósítást rendelt el. MTI/EPA/Mohamed Szaber)