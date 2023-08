A Jobbik-Konzervatívok szerint nem a vonatkozó környezetvédelmi szabályok mentén épülnek az akkumulátorgyárak

Kálló Gergely a Jobbik-Konzervatívok szakpolitikusa szerint az épülő akkumulátorgyárak engedélyeztetését már eleve a vegyi üzemekre alapuló szabályozás mentén kellene megvalósítani, miközben olyan környezetvédelmi és más besorolás alatt zajlanak a beruházások amelyeknek jóval kevesebb feltételnek kell megfelelni. Ilyennek nevezte az iváncsai gyárat is ahol tucatnyian lettek rosszul az épülő akkugyár egyik részlegében, mert állítólag nem tartották be a veszélyes anyagokra vonatkozó szabályokat és most foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt indítottak nyomozást.

Több gond is van ezekkel az akkumulátorgyárakkal, de a legnagyobb probléma ami a mostani iváncsai esetet is jól jellemzi, hogy ezek a gyárak besorolásuk szerint nem vegyianyag gyártására vannak bejegyezve, hanem autóalkatrészgyártásra. Tehát, olyan engedélyt kapnak, ami például egy dísztárcsa, vagy visszapillantótükör gyártásra vonatkozhat. Így aztán persze, hogy be lehet tartani a szabályozást

- tette hozzá Kálló Gergely, aki szerint az akkumulátorgyárakat – ugyanúgy mint Európában mindenütt – vegyi üzemnek kellene minősíteni.

A Jobbik szakértője felidézte, hogy a kormány többször is elmondta, ezek az akkugyárak minden környezetvédelmi feltételnek megfelelnek, ami Kálló Gergely szerint nem nehéz, hiszen jóval megengedőbbek a szabályok egy alkatrészeket gyártó üzemre, mint egy vegyi üzemre.

„A Jobbik-Konzervatívok ezért nyújtott be javaslatot a parlamentben, hogy ezek a gyárak már a kezdettől, tehát az első kapavágástól számítsanak vegyi üzemnek, mert ha annak számítanának, akkor sokkal szigorúbb, sokkal alaposabb ellenőrzések alá kellene esniük, mint mondjuk egy gyógyszer, vegyszer, vagy műtrágyagyár esetében. Itt van például a kobalt, amit, ha nem megfelelően tárolnak, akkor esetleg olyan bajok is adódhatnak, mint például Iváncsán, vagy bárhól máshol, ahol akkugyár épül. Ezt kéne megszavaznia a Parlament fideszes többségének.”

Kálló Gergely arra hívta fel figyelmet, a kormány előszeretettel emlegeti, hogy a dél-koreai tulajdonú SK Innovation, illetve annak magyar leányvállalata az iváncsai gyárat is építő SK On Hungary Kft. Ausztriában és Németországban is telepít akkumulátorgyárat, de mint hangsúlyozta, csak egyet mutatóba, mivel ott valóban meg kell felelni a vonatkozó környezetvédelmi szabályoknak.

Címlapkép: A dél-koreai EcoPro épülő gyára Debrecenben a mintegy 280 milliárd forintos beruházás alapkőletételének napján 2023. április 21-én. Fotó: MTI/Balázs Attila