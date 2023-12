A kormánysajtó karácsony esti ajándékai: helyreigazítások, amelyekben végre nincs hazugság

Már több mint 700 ezren nézték meg a 444 dokumentumfilmjét, amely az Orbán-rezsim által felügyelt médiarendszer működését mutatja be addig soha nem látott töménységgel. A magyar mellett már angol és lengyel felirattal is hozzáférhető, Valótlanul című filmben megismerhető, hogy

a NER Európában példátlan médiagépezetet hozott létre, amely lejárató, fekete kampányokkal semmisíti meg a politikai ellenfeleket.

Megszólal benne a rendszer által célba vettek és a lejáratást elszenvedők közül többek között Vona Gábor, a Jobbik korábbi elnöke, akit a kormánysajtó homoszexuálisnak állított be és török terrorszervezettel való kapcsolattal vádolta meg; Juhász Péter, az Együtt korábbi elnöke, akit több száz cikkben vádoltak hamisan azzal, hogy a családját hogyan terrorizálja. Krekó Péter, a Political Capital igazgatója; Jeney Orsolya, az Amnesty International korábbi vezetője; Hadházy Ákos parlamenti képviselő; Donáth Anna, a Momentum politikusa; majd civilek is, akik ismertetik az ellenük bevetett kegyetlen és kizárólag a kompromittálást szolgáló akciókat, amelyeket állami hatalmi eszközökkel is segítettek. A film kitér a Fidesz-politika által kitalált narratívák végrehajtóira is, akik elvesztik újságíró jellegüket, a nyilvánosságnak tudósításként tálalt történetekben az igazságnak ugyanis semmiféle szerep nem jut.

A 444 filmje nagyon tömény lett, pedig nem térhetett ki minden ilyen és hasonló esetre. Ugyanakkor sokkolta a közvéleményt. Puzsér Róbert publicista szerint világosan látszik, hogy

„már a minimális erkölcsi alapok sem kellenek. Csak az erő.”

A dokumentumfilm arról is szól, hogyan lehet védekezni az ilyen támadások ellen, illetve hogy az igazságszolgáltatás hatékony eszköz-e a támadások visszaverésében. Ezekre a kérdésekre ugyancsak választ adnak a kormányhű Magyar Nemzetben karácsony körül megjelent „cikkek”, amelyek az igazságot nélkülöző lejárató kampányokat követő bírósági ítéletek eredményei.

December 25-én, az ünnep első napjának estéjén került ki az oldalra egy helyreigazítás, amely egy évvel korábbi, Nemzetbiztonsági kockázatot is jelenthet az Átlátszó.hu című cikk miatt jelent meg. A szöveg a következő:

„Valótlanul híreszteltük a CÖF-CÖKA sajtótájékoztatóról készült tudósításunkban, hogy az atlatszo.hu Kft. és az Átlátszónet Alapítvány külföldi támogatásának mértéke lényegesen meghaladja a belföldit;

Valótlanul híreszteltük a CÖF-CÖKA sajtótájékoztatójáról készült tudósításunkban, hogy a két szervezet a Benevity platformon keresztül 90 millió forintos támogatást kap;

Valótlanul híreszteltük a CÖF-CÖKA sajtótájékoztatójáról készült tudósításunkban, hogy 2021-ben az Átlátszó munkatársainak 2.727 közérdekű adatigénylése volt.”

A másik helyreigazítás december 26-án este vált olvashatóvá a kormánypárti lapban. Azt híresztelte ugyanis nagyjából ugyancsak egy éve, hogy egy DK-s politikus megvert egy férfit és a feleségét. Mivel hazugság volt, amit írt, ezért a bíróság a következő szöveg közzétételére kötelezte a lapot: „Helyreigazítás: Lapunk 2023.február 9-i számában Botrányhősök a Gyurcsány Ferenc vezette DK elnökségének új tagjai címmel megjelent cikkében valótlanul állítottuk, hogy Barkóczi Balázs megvert egy férfit és a feleségét”.

A kormánylap hazugságai miatt kétségbeesett olvasók ugyanakkor most örülhetnek, mert ezek a helyreigazítások végre olyan írások, amelyekben nincs hazugság.

(Címlapkép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának Sopronban 2023. július 14-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)