A korrupcióellenes hatóság vizsgálhatja Mészáros Lőrinc cégének a beruházását

Már az Integritás Hatóság ingerküszöbét is elérték Mészáros Lőrinc cégeinek ügyei – tudta meg a Szabad Európa.

A testület figyelmét a Püspökladány és Biharkeresztes között zajló vasúti felújítási munkálatok keltették fel. Itt uniós forrásból az R-Kord Kft. és a Strabag Rail Kft. konzorciumban végzi a munkákat fővállalkozóként.

A cikk szerint az R-Kord több alvállalkozót nem fizetett ki, nem csak ezen a vonalon, máshol sem. A legtöbben a kivitelezést végzők közül a GSM-R néven futó vasúti informatikai fejlesztés során jártak rosszul, korábban tíz-, százmilliós nagyságrendű adósságokról is beszámoltak a lapnak. Azóta az alvállalkozók egy részét már kifizették, de többen még mindig várnak a pénzükre.

A beruházások eközben jellemzően erős késésben vannak, Püspökladány és Biharkeresztes között is el kellett volna már készülnie a felújításnak. Valószínűleg ezen együttes körülmények érték el az Integritás Hatóság ingerküszöbét, a testület ugyanis a Szabad Európa megkeresésére közölte, hogy

„az általuk említett felújítással kapcsolatos anomáliákról értesültek, és figyelemmel kísérik, ugyanakkor az Integritás Hatóság vizsgálati és ellenőrzési munkája során törekszik úgy információkat nyilvánosságra hozni, hogy a bűnüldözési munka eredményességét és a lehetséges bírósági eljárás kimenetelét ne befolyásolja, és ne okozzon egyébként elkerülhető hírnévrontást.”

A Szabad Európa felidézi, hogy a beruházás körül több furcsaság is van. Tavasszal a lap arról írt, hogy az R-Kord felbontotta egyik alvállalkozójával, a Vasútvill Kft.-vel a szerződését.

Az ügy érdekessége, hogy a Vasútvill tulajdonosa Homlok Zsolt, Mészáros Lőrinc veje, legalábbis márciusban még ez volt a helyzet. A portál szerint Homlok Zsolt házassága valószínűleg megromlott, erre utalhatott az is, hogy Mészáros Ágnes időközben távozott a Vasútvillben betöltött felügyelőbizottsági posztjáról.

Az R-Kord egyébként figyelemre méltó átalakuláson megy keresztül: a cég alkalmazottainak létszáma az Opten szerint júniusra 38 főre csökkent, miközben korábban akár 250-en is dolgozhattak a társaságnál. Több alvállalkozó is arról számolt be, hogy a korábban R-Kord-színekben dolgozó mérnökök, építésvezetők, műszaki ellenőrök mára már más, Mészáros Lőrinchez tartozó társaságok (jellemzően a V-Híd Zrt.) alkalmazottai lettek, miközben ugyanazt a tevékenységet végzik.

Címlapkép: Kárpáti László, a Kall Ingredients Kft. többségi tulajdonosa, Orbán Viktor miniszterelnök és Mészáros Lőrinc, az Opus Global Nyrt egyik tulajdonosa a kft. tiszapüspöki izocukorüzemének avatásán 2017. október 30-án. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt