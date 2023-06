A magyar bérek uniós szintre emelése érdekében megkezdte az aláírásgyűjtést a Jobbik-Konzervatívok

Világosan látszik, hogy az elmúlt több mint harminc év a rendszerváltás óta, arról szólt, hphy az egymást követő kormányok elhibázott gazdaságpolitikával a magyar munkaerőt hagyták. Hagyták, hogy alacsony bérekért dolgozzanak, miközben magasan képzett munkaerőnk volt. Erre építettek mind a baloldali kormányok, mind pedig a 17 évnyi kormányzási tapasztalattal rendelkező jelenlegi fideszes kormány is

- mondta Lukács László György, Nyugati téren tartott a sajtótájékoztatón, ahol a Jobbik-Konzervatívok elindította aláírásgyűjtő akcióját a magyar bérek felzárkóztatása érdekében.

A Jobbik frakcióvezetője szerint az alacsonyan tartott magyar bérek mostanra oda jutottak, hogy az érintett kormányok nemcsak tényként értékelték az alacsony béreket, hanem külföldön még ajánlották is a befektetőknek.

Emlékezzünk csak a mostani miniszterelnök szavaira, hogy arab befektetőknek úgy ajánlották a magyar munkavállalók tulajdonságát, hogy magasan képzettek, de alacsonyan fizetettek és „rugalmasak” a munkajogi szabályozások. Azt eredményezte az elmúlt három évtized, hogy Magyarország folyamatosan szakadt le az európai átlagtól, ezért hazánk most ott tart, hogy Európában a legszerényebb béreket fizetik a magyar dolgozóknak, miközben más országok, akik velük hasonló történelmi helyzetben voltak, sokkal magasabb átlagbért tudnak adni az ottani dolgozóknak

- hívta fel a figyelmet Lukács László György.

A jobbikos képviselő hangsúlyozta, hogy ezen változtatni kell, mert világosan látszik, hogy a magyar dolgozók a tisztességes munkaért, tisztességes bért érdemelnek. Lukács László György jelezte, azért is lenne szükség végre a a magasabb és versenyképesebb bérekre, mert az orbáni infláció bebizonyította, hogy a magyar bérek „olvadnak el” a leggyorsabban az áremelkedésekben.

Európa legnagyobb élelmiszerinflációját érik meg a magyarok, a legkevesebb jut tehát a fizetésből a megélhetésre, és a magyar emberek lényegében a legnagyobb kárvallottjai az elmúlt időszaknak. Ebben a helyzetben egy felelős konzervatív erő - és a Jobbik-Konzervatívok ilyen - minden eszközzel fel kell, hogy hívja a figyelmet arra, hogy a bérszakadékot csökkenteni kell, elsősorban Európához, de az is jó lenne, ha a környező országokhoz viszonyítottan is csökkeni tudna hiszen az mégsem járja, hogy akár Csehországban, akár Szlovákiában, hogy a magyar bérnél dupla átlagbérrel rendelkező Szlovéniában is többet keresnek az emberek, miközben a magyar emberek megélhetése, a magyar emberek bére a legfontosabb. Ezért is indítottuk el azt az aláírási kezdeményezését, a Jobbik-Konzervatívok amit itt mögöttünk is láthatnak és amelyet elviszünk az ország számos pontjára, hogy lehetőséget adjunk az embereknek, hogy a saját kezükbe vegyék ennek az intézését, hogy elmondhassák véleményüket, hogy tegyenek ők is valamit és nyomatékosítsák, hogy szeretnének tisztességes béreket kapni. A normális Magyarországnak az egyik feltétele tehát, a normális bérek

- tette hozzá a Jobbik frakcióvezetője.

Z. Kárpát Dániel, a a Jobbik-Konzervatívok frakcióvezető-helyettese azzal folytatta, hogy aki elégedett a bérével az ne írja alá a Jobbik kezdeméynezését.

Viszont régóta hallhatjuk, hogy nyithatunk majd cukrászdát Bécsben, az utóbbi években inkább az volt a mondás, hogy 2030-ra utolérhetjük Ausztriát, és legyünk korrektek, kormányzati színezettől függetlenül, ez az intézményesített átverés, hogy most még húzzuk össze a nadrágszíjat, de majd egyszer jobb lesz, több mint harminc éve zajlik. Mi erre szeretnénk nemet mondani

- jelezte Z. Kárpát Dániel.

A Jobbik alelnöke leszögezte, pártja béremelési koncepciója nem a magyar vállalkozóktól követel extra terheket, hanem miden tekintetben a kormányra és az uniós források jövőbeni helyes felhasználására koncentrál. A mikró és kis és közepes vállalkozásoktól (kkv) semmilyen extra erőfeszítéseket a béremeléseket tekintetében.

Úgy szeretnénk a kohéziós forrásokat felhasználni, hogy azok egy bérfejlesztési alapba kerüljenek és a magyar vállalkozók oda fordulhatnak, ha béreket kíván emelni. Abból sem csinálunk titkot, hogy a balliberálisok pártok „fetisizálják” a multikat, mi azt szeretnénk, hpgy ugyanazok a szabályok vonatkozzanak a multicégekre és a magyar vállalkozásokra. Ennek érdekében újra tárgyalnánk azokat a stratégiai megállapodásokat, amelyeket az elmúlt kormányok aláírtak ezekkel a multikkal, és nem kötnénk ki vele semmi durva dolgot, csak annyit, hogy a magyar munkabérek legalább lassan közelítsenek az EU-s átlaghoz

- közölte Z. Kárpát Dániel aki szerint a Jobbik-Konzervatívok mostani sajtótájékoztatója akár felesleges is lehetne, ha a kormány elkezdené a cselekvést, amit meg is tehetne, ha a közszférában indítanak béremelést, mert az húzná magával a versenyszféra béreit is.

Z. Kárpát Dániel úgy vélte, az elmúlt évtizedekben a bérek fejlesztésének a szándéka is hiányzott a mindenkori kormányok részéről és a nemzetgazdaságból.

A szakadék ott tátong filozófiailag az elmúlt kormányok és közöttünk, hogy mi nem tekintjük versenyelőnynek azt, hogy a magyar emberek európai viszonylatban is nagyon keveset keresnek

- tette hozzá Z. Kárpát Dániel, a Jobbik-Konzervatívok alelnöke.

Címlakép: Fotó: Lukács László György és Z. Kárpát Dániel Alfahír/Béli Balázs