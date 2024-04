A mutálódó madárinfluenza okozhatja a legújabb világjárványt, ami rosszabb lehet, mint a covid

Egyre több jel utal arra, hogy a következő világjárvány bármelyik pillanatban berobbanhat – írja a Magyar Hang. A lap A cikk szerint most nem egy új vírus fogja okozni, hanem a madárinfluenza, amelynek új mutánsa immár emlősöket is képes megfertőzni.

A vírus egyértelműen közeledik az ember felé, és ez nem lesz olyan irgalmas, mint a covid: az eddigi betegek fele meghalt

– írták.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is felhívta a figyelmet arra, hogy az utóbbi pár hónapban felgyorsult a H5N1, azaz a madárinfluenza fajok közötti terjedése, miközben a vírusfertőzés halálozási aránya továbbra is rendkívül magas. A máig tartó, egyelőre főleg állatokat érintő világjárvány a coviddal nagyjából egy időben, 2020-ban indult, és sok millió vad- és házi madár pusztulását okozta, ami már közismert a madárinfluenza esetében. Sokkal nagyobb aggodalmakat váltotta ki viszont az, hogy a vírus sikeresen megfertőzte az amerikai szarvasmarhaállomány egy részét. Ez arra utal, hogy új mutációi már emlősöket is képesek megbetegíteni, és a teheneket ugródeszkaként használva, idővel akár az emberre is átterjedhetnek.

Az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC) úgy véli, hogy a vírus továbbra is első sorban a szárnyasokat érinti, az emlősök között egyelőre nem terjed jelentős mértékben.

Ettől függetlenül a H5N1-et úgy kezelik, mint egy pontenciálisan emberek között is terjedő, adott esetben akár világjárványt okozó vírust.

Már folyamatoban van két különböző oltóanyag fejlesztése is. A kísérletek azt mutatják, hogy ezek hatékonyak a szarvasmarhákat megfertőző vírusok ellen.

A tudósok szerint egyelőre nem kell attól tartani, hogy az emberek között el kezd terjedni a madárinfluenza, de az Egyesült Államok minden eshetőségre felkészül.

(Címlapkép: Illusztráció. Fogarasi Zoltán, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház belgyógyászati osztályának vezető főorvosa a Covid betegek számára kialakított részlegen 2021. október 14-én. MTI/Veres Nándor)