A török elnök is magára hagyta Orbán Viktort amikor úgy döntött támogatja a svédek NATO-tagságát

Nem mi leszünk az utolsók, akik ratifikálják Svédország NATO-csatlakozását

- mondta korábban Orbán Viktor, aki ma reggel utazott el a vilniusi NATO-csúcsra, ahol egyebek mellett a svéd csatlakozás lesz az egyik legfontosabb kérdés.

Azonban nagyon úgy tűnik, hogy ezúttal is eltaktikázta magát a magyar miniszterelnök és mégis utolsónak szavazhat majd erről a kormányfő, mivel Recep Tayyip Erdogan török elnök - „átnyúlva Orbán feje felett” meg sem kérdezve őt - és talán nem is annyira váratlanul úgy döntött, támogatni fogja a svédeket.

Jens Stoltenberg NATÓ-főtitkár tegnap este azt mondta, Törökország elnöke Erdogan közölte vele, a lehető leghamarabb továbbítja a Svédországra vonatkozó csatlakozási kérelmet a Nagy Nemzetgyűlésnek, ami a török parlament megfelelője, és szorosan együttműködik a közgyűléssel a ratifikáció biztosítása érdekében.

Erdogan ugyan egy nappal korábban még úgy fogalmazott, hogy Törökország csak akkor támogatná Svédország csatlakozását, ha az EU újra nyitná a csatlakozási tárgyalásokat Ankarával. Aztán némi diplomáciai „izmozás” után, - ami nagyjából kimerült a svédországi kurd menekülteket érintő gyenge fenyegetőzésben - a török elnök simán beadta a derekát.

Így viszont eldőlt, hogy a magyar kormány mégiscsak utolsónak szavazhatja meg a svédek NATO-csatlakozását, mivel a múlt héten lezárult a parlament tavaszi ülésszaka, és a svéd csatlakozás kérdése csak ősszel kerülhet majd napirendre. A fideszes képviselők nagy része talán már valahol az Adrián nyaral egy kényelmes jacht fedélzetén, vagy a NER által megszállt Balaton valamelyik partmenti szállodájában sütteti a hasát a kánikulában. Hacsak a magára maradt kormány(fő) nem dönt úgy, hogy - megelőzve a török törvényhozást - rendkívüli ülésen tárgyalja a svédek NATO-csatalakozását a parlamentben.

Erről egyelőre nincs szó, azonban a svéd csatlakozás akadályozásával, illetve korábban a finn csatlakozást is csak nagy nehezen támogató Orbán Viktor, és a kormány, valamint a Fidesz-KDNP politikusai most magukra maradtak. A hónapok óta tartó halogató kormányzati taktika nagyon úgy fest, nemcsak gyengítette a diplomáciai érdekérvényesítést, hanem egyenesen elszigetelte Magyarországot a NATO-ban, a finn és a svéd kapcsolatok pedig olyan mélypontra estek, ami korábban nemhogy példátlan, de szinte elképzelhetetlen volt.

A „moszkovita” oroszpárti háborús retorika azonban nemcsak az EU és a NATO-tagországok képviselőit háborította fel, de az eddig „barátinak” nevezhető Lengyelországgal is egyre hűvösebb a viszony, ami már nemcsak abban merül ki, hogy még március 15-re se nagyon jöttek lengyelek a Fidesz pártrendezvényeire, hanem az egyre élesebb lengyel diplomáciai és politikai nyilatkozatokban is.

Ilyen előzmények után, nemcsoda, hogy Orbán Viktor és hűséges fegyverhordozója Szijjártó Péter, lényegében csak a vilniusi NATO-csúcsra indulást jelentette be Facebook-oldalán. Ennél többet most talán nem is kell, vagy még inkább nem is lenne érdemes mondaniuk.

Címlapkép: Recep Tayyip Erdogan török elnök, (balra) Ulf Kristersson svéd miniszterelnök (jobbra) és Jens Stoltenberg NATO-főtitkár (középen) jelenlétében kezet fognak egymással a másnap kezdődő vilniusi NATO-csúcstalálkozó előtt Vilniusban 2023. július 10-én. Erdogan ezután jelentette be, hogy támogatja Svédország NATO-tagságát. Fotó: MTI/EPA/TT Hírügynökség/Henrik Montgomery