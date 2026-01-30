Ajjaj, megint érkezik egy áremelés

Szombaton a benzin ára továbbra sem változik, a gázolaj nagykereskedelmi ára emelkedik literenként bruttó 3 forinttal – írja a Holtankoljak. Az autós szaklap saját statisztikáira hivatkozva azt írja, pénteken ezekkel az átlagárakkal találkozhatunk a kutakon:

– 95-ös benzin: 565 forint/liter,

– gázolaj: 574 forint/liter.

Legutóbb múlt hét csütörtökre emelkedtek a nagykereskedelmi üzemanyagárak, akkor is gázolaj lett drágább literenként 3 forinttal. Meglepetés, hogy ennek ellenére ez az üzemanyagtípus az autósoknak azóta 5 forinttal olcsóbb lett. A benzin átlagára az elmúlt kilenc napban nem változott.