Megint itt az áremelkedés

Csütörtökön a benzin nagykereskedelmi ára nem változik, a gázolaj ára emelkedik tovább literenként bruttó 3 forinttal – írja a Holtankoljak.

Az autós portál statisztikái szerint szerdán az alábbi átlagárak szerepelnek a kútoszlopokon:

– 95-ös benzin: 565 forint/liter,

– gázolaj: 579 forint/liter.

Legutóbb keddre emelkedtek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai, azóta a kutaknak a benzinért literenként 3, a gázolajért literenként 5 forinttal kell többet fizetniük. A benzin fogyasztói ára ennek következtében literenként 2, a gázolajé literenként 4 forinttal nőtt.