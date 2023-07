Ander Balázs a bebukott babócsai iskolaprojektről: „Az elfüstölt közpénz egyértelműen a hatalom sara”

Miután az N1TV több alkalommal is videós riportban mutatta be a babócsai iskolaprojekt helyzetét, most az Integritás Hatóság összefoglalójában közölte, hogy eljárást indít a dél-somogyi faluban befuccsolt ügyben. Az átfogó vizsgálatot még februárban kezdeményezte Ander Balázs országgyűlési képviselőként.

A több mint 1,8 milliárd forintos, főként uniós támogatásból fedezett beruházást 2019 nyarán kezdték el, ám a felemésztett pénz ellenére azóta is, négy éve befejezetlen, kis híján romokban áll az általános iskola épülete.

Az Integritás Hatóság mostanra úgy találta, hogy megsértették a támogatási szerződés előírásait, ezért a még megmaradt 800 millió forint visszatartását és a Miniszterelnökség részéről szabálytalansági eljárás lefolytatását javasolja.

Az üggyel évek óta foglalkozó Ander Balázs májusban röviden írásbeli kérdésében úgy jellemezte a helyszínen látottakat: „nagyon sok pénzből sikerült tönkre tenni valamit. A belső állapotok nem cáfoltak rá a romos külső által sugárzott kiábrándító képre. Mintha Csernobilban vagy a szétlőtt Bahmutban járnánk” – jelentette ki a időjárási körülményeknek kitett épületről. Ander helyszínbejárás keretében akkor Stickel Péter tankerületi igazgatóval és Jáger Gábor polgármesterrel szemrevételezte az ominózus iskolaberuházást.

Tócsák áztatták a födémeket, a falakról és oszlopokról pedig csöpögött a víz. Az emeleti tantermek némelyikébe alulról is be lehet látni, s világosan érzékelhető, hogy az eredeti vasbetonszerkezetek jelentős mértékben korrodálódtak

– fogalmazott Ander Balázs, aki szerint az épület statikai állapotát látva joggal aggódhatnak a szülők a gyerekeikért, amennyiben elkészülne a felújítás.

A Jobbik-Konzervatívok országgyűlési képviselője még februárban fordult az Integritás Hatóság elnökéhez, Biró Ferenc Pálhoz az általa botrányosnak nevezett iskolafelújítás miatt. Áprilisban Biró levében jelezte, megkezdték a megalapozó vizsgálatot.

Az ellenzéki politikus azt kérte, hogy történjen meg a szóban forgó projekttel kapcsolatos visszásságok alapos, gyors kivizsgálása és annak feltárása is, hogy esetlegesen bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja fennáll-e.

Ander a parlamenti felszólalásai mellett közérdekű adatigényléssel fordult a Kaposvári Tankerület igazgatójához, valamint beadvánnyal élt a legfőbb ügyészhez is az átláthatóság érdekében. Ezután Polt Péter feljelentésként értékelte megkeresését, így a Készenléti Rendőrség Nyomozó Iroda, majd a NAV Bűnügyi Igazgatósága is vizsgálódott, de úgy vélték, ahhoz, hogy bűncselekmény miatt lehessen eljárni, több adatra lenne szükség.

A beruházást az APM Construct Kft. nyerte el, és nem fejezte be a tervezett határidőig, azonban a tankerület az ezidáig a cégnek kifizetett összeg nagyságára irányuló kérésének teljesítését elutasította – számolt be Ander. A jobbikos politikus számos írásbeli kérdést is küldött az egykori Emberi Erőforrások Minisztériumához, majd a Belügyminisztériumhoz, de Rétvári Bence államtitkár nem adott érdemi választ a kérdésben. Emlékeztetett, a tavalyi kampány során a térség kormánypárti képviselője, Szászfalvi László sikerként értékelte, hogy a Babócsa iskolájának befejezetlen projektjét újabb 734 millió forintnyi forrással megtoldotta a kormány.

Ander szerint az egész beruházás a hatalom sara

Az évek óta húzódó ügy kapcsán lapunk megkereste Ander Balázst, aki szerint gyalázat, hogy csak most sikerült bármiféle vizsgálatot indítani.

Felháborító, hogy országgyűlési képviselőként is leráztak, s nem jutahattam érdemi információkhoz a bedőlt projekt kifizetéseivel kapcsolatosan.

– fogalmazott az Alfahírnek, emlékezetve, amikor a legfőbb ügyészhez fordult, Polt Péter a Nyomozó Irodához, illetve a NAV Bűnügyi Igazgatóságához irányította az ügyet.

„Ők tőlem – s nem az illetékes tankerülettől! – kértek további adatokat. Csakhogy a tankerület a közérdekű adatigénylésemre kerek perec megtagadta a választ! Elképesztő, hogy ha ilyen hatalmi arroganciát engednek meg egy képviselővel szemben, akkor milyen könnyedén elhessenthetik az érdeklődő, joggal választ váró állampolgárokat. Miként az meg is történt” – elevenítette fel, majd kijelentette:

Ez van akkor, ha a kontrollvesztett hatalom nem állampolgárként, hanem alattvalóként tekint azokra az embereke, akiknek a pénzéből, adójából él!

Ander a felelősséget illetően arra is kitért, hogy tapasztalata szerint a kormány, a dél-somogyi Fidesz és különösen Szászfalvi László sunnyogott egész végig, „márpedig növeli, ki elfödi a bajt!”. Felidézte: „Amikor jöttek a választások diadalittas kampányelemként készült egy videó, ahol a háttérben sürgölődő, újra munkába álló építőmunkások díszlete előtt Szászfalvi László elmondta, hogy plusz 734 millió forintot szerzett, én pedig úgynevezett "kárörvendő ellendrukker és gyűlölködő" lettem, akit több szerénységre intett, csak azért, mert 2020 óta konzekvensen válaszokat követeltem, illetve azt, hogy amit megígértek, tartsák be. Eskümhöz híven cselekedtem.” Mint fogalmazott:

A bebukott projekt, az elfüstölt közpénz egyértelműen a hatalom sara.

„Egy portásállást nem lehet közintézményben anélkül betölteni, hogy az egypárti túlhatalom arra rá ne bólintson. Miért lett volna másként e beruházás során? Kihez állt közel az a vállalkozó, aki ezt művelhette? Hol a pénz? Ki biztosított neki politikai védelmet?” – tette fel kérdéseit az ellenzéki politikus.

Arról is kérdeztük a jobbikos képviselőt, szerinte hogyan lehetne menteni a menthetőt, egyáltalán van-e a megoldás a láthatóan forráspazarló ügyben. Lapunknak elmondta, a tavaszi helyszínbejárása során már nem csak kívülről, hanem bent is szembesült az áldatlan állapotokkal. Mint hozzáfűzte:

Bahmutban nézhet így ki egy-egy iskola. A felújításnak csúfolt rombolás, meg a négy évig ázó és szétfagyó falak-födémek siralmas képet nyújtottak. Nem vagyok statikus, de az ott látottak alapján – ha lenne is pénz befejezni a projektet – én egy percre sem engedném oda a gyermekemet. Nem lenne egy nyugodt pillanatom sem amiatt, hogy mikor szakad rá valamelyik osztályterem az alatta levőre.

Szavai szerint helyi szinthez mérten brutális számokat hallani azzal kapcsolatosan, hogy mennyiből lehetne létrehozni azt, amivel 2019 óta kábítják a babócsaiakat. Ez ugyanis szerinte „gyakorlatilag felemésztené a járás forrásainak jó részét. Akkor, amikor a diáklétszám – betudhatóan a rossz demográfiai folyamatoknak és az áldatlan állapotoknak – folyamatosan apad”.

Tehát Ander úgy látja, elméletileg fel tudna ugyan épülni, de szerinte fogós kérdés, honnan lesz annyi gyerek, amennyi meg is tölti azt. A jobbikos politikus elmondása szerint sokan úgy vélik, hogy már az eredeti terv is teljesen megalapozatlan volt, s még akkor sem lenne annyi gyerek az intézményben, ha Bolhó vagy Vízvár környékbeli kisiskoláit teljesen fel is számolnák, hogy áttereljék Babócsára a diákokat.

Hogy minek kellett akkor egy ekkora beruházás? A tapasztalatok fényében többen is úgy vélik, hogy a nagyból lehet sokat lopni...

– jegyezte meg végül Ander Balázs.

(Címlapkép: Ander Balázs Babócsán - Facebook)