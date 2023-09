Az ENSZ emberi jogi főbiztosa bírálta Oroszországot a gabonaszállítási egyezmény felmondása miatt

Volker Türk, az ENSZ emberi jogi főbiztosa hétfőn bírálta Oroszországot, amiért kilépett az ENSZ és Törökország közvetítésével megkötött fekete-tengeri gabonaszállítási egyezményből.

Türk az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának új ülésszakát megnyitó beszédében illette kritikával Moszkvát, mert véleménye szerint a gabonaegyezmény felmondása miatt égbe szöktek az élemiszerárak, a gabona nem jutott el Afrikába, és a mezőgazdasági létesítmények ellen elkövetett orosz támadások miatt is felemelte szavát.

"Az Oroszországi Föderáció júliusi kivonulása a fekete-tengeri gabonaegyezményből, a mezőgazdasági létesítményeket ért támadások Odesszában és más helyszíneken hatalmas élelmiszerár-növekedést eredményeztek a fejlődő országokban, ezáltal az élelmiszerhez való alapvető jogok elérhetetlenné váltak sok ember számára"

- mondta Türk.

Az orosz kormány júliusban nem hosszabbította meg a korábban kétszer megújított fekete-tengeri megállapodást, azzal vádolva a Nyugatot, hogy akadályozza Oroszország saját gabona- és műtrágyaexportját, amely szintén az egyezség része volt.

Ezt követően Moszkva fokozta támadásait a dél-ukrajnai Odessza és Mikolajiv megyékben, ahol az ukrán gabonaexport szempontjából kulcsfontosságú kikötők és platformok találhatók.

A Kreml álláspontja szerint a megállapodás nem érte el célját, az egyezmény segítségével nem sikerült megszüntetni az éhínséget Afrikában. Vlagyimir Putyin orosz elnök a hónap elején leszögezte, hogy mindaddig nem lesz visszatérés az ukrán gabona, valamint az orosz élelmiszer és műtrágya kiviteléről megkötött kezdeményezéshez, amíg a Nyugat nem teljesíti az ezzel kapcsolatban Moszkvának tett ígéreteit.

Mind Oroszország, mind Ukrajna a világ vezető gabonaexportőrei közé tartozik.

Türk a nyitóbeszédben más emberi jogi visszaéléseket is felidézett, így utalt a svédországi Korán-égetésekre is, amelyeket visszataszítónak nevezett. Azt is sürgette, hogy Kína tegyen lépéseket azokra a megállapításokra reagálva, amelyeket elődje tett egy évvel ezelőtti jelentésében a hszincsiangi muszlim kisebbség tagjaival szembeni feltételezett emberi jogi bűncselekmények miatt.

(Címlapkép: Volker Türk, az ENSZ emberi jogi főbiztosa sajtóértekezletet tart az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosságának székházában, a genfi Wilson-palotában 2022. december 9-én. MTI/EPA-KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi)