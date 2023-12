Az éttermek tárgyi eszközeinek beszerzéseit ma már online is intézhetjük! (x)

Ráadásul az is nagyon gyakran előfordul, hogy egyes termékek száma lecsökken, hiszen elhasználódnak, megsérülnek, eltörnek, ezért újra és újra be kell szereznünk őket. Szerencsére ma már a webshopok segítségével ki sem kell mozdulnunk az étteremből, csupán elegendő néhány kattintás és már érkezik is az utánpótlás!

Milyen eszközöket kell leggyakrabban pótolnunk?

Az ételek, italok szervírozásához a Gasztronagyker oldalán is megvásárolható vizes poharak, tányérok és evőeszközök szükségesek, ezek azonban sajnos gyakran szenvednek balesetet. Elég egy rossz mozdulat, egy csúszós burkolat vagy egy figyelmetlen vendég és máris takaríthatjuk össze az eltört tányér vagy a megcsorbult pohár darabjait. Ezeket azonnal ki kell dobni, hiszen a következő vendég elé csak kifogástalan állapotú eszközöket szabad tenni!

A poharakra nagyon oda kell figyelni!

Mindig figyelni kell arra, hogy megfelelő mennyiségű vizes-, üdítős-, boros-, röviditalos-, teás- vagy kávéspohárral rendelkezzünk, hiszen nem következhet be az, hogy egy újabb vendég számára nem tudjuk elkészíteni az italt.

Éppen ezért, ha azt látjuk, hogy bármely fajtájú pohárból lecsökkent a rendelkezésre álló készletünk, akkor azonnal meg kell rendelni azt, ez pedig ma már online a legegyszerűbb.

Ebben az esetben nem fogunk kiesni a munkából, nem kell hosszadalmas beszerző körútra indulnunk, és az üzletben szembesülni azzal, hogy esetleg pont az a pohár vagy tányér nincs készleten, amire épp szükségünk van!

A nagygépek is költséghatékonyan vásárolhatók meg a webáruházakban

A konyhai műveletek meggyorsításához létfontosságú az egyetemes konyhagép beszerzése. Ezzel a géppel mindenféle előkészítő műveletet el tudunk végezni, hiszen az alapgépre különböző kiegészítőket lehet csatlakoztatni. Az egyetemes konyhagép alkalmas húsdarálásra, rostlazításra, zöldségszeletelésre, kockázásra, passzírozásra, reszelésre, de akár habot is verhetünk vele, megőrli a fűszereket vagy a mákot, dagaszt és még késélezésre is használható.

Praktikus hozzá a rozsdamentes acélból készült gördíthető állvány, melynek segítségével a konyha bármely pontjára egyszerűen eljuttatható. Ez a gép meggyorsítja a konyhai előkészítő munkákat, ezáltal lerövidül az ételek elkészítési ideje. Ma már ez a gép is beszerezhető online, és a tartozékokat is külön-külön meg tudjuk vásárolni hozzá.

Az éttermek üzemeltetése összetett feladat, éppen ezért mindig át kell gondolni azt, hogyan tudjuk egyszerűbbé tenni a működést és hogyan lehet a legköltséghatékonyabban dolgozni. Ma már mind a forgó-, mind pedig a tárgyi eszközök tekintetében érdemes igénybe venni olyan beszállítókat, akik helybe hozzák a megrendelésünket, így teljes mértékben az étterem üzemeltetésére tudunk koncentrálni.