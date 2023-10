Az irodai munka formái, jellegzetességei (x)

Manapság egyre többen választják a szellemi munkaköröket, ugyanis úgy gondolják, hogy ezek a munkák sokkal jobban fizetnek, ráadásul nem terheli le magát az ember, amennyiben ilyen területen helyezkedik el. De mi ebből az igazság, és hogyan alakultak át az irodai munkák az utóbbi évtizedek alatt?

A következő cikkben most megmutatjuk, milyen újdonságokkal kell számolniuk azoknak, akik az adminisztrációs pozíciókat célozzák meg.

Az irodai munka régen és most

A világ munkaerőpiaca óriási átalakuláson ment keresztül, ami természetes, hiszen minden folyamatosan változik. Az irodai munkák iránti érdeklődés azonban még mindig töretlen. Miért? Azért, mert ez valahol a munkaerőpiac “közepén” helyezkedik el, akár a terhelést, az igénybevételt, akár a jövedelmet vesszük figyelembe.

De most hasonlítsuk össze a múltat és a jelent! Mi változott? Mi az, ami már nem úgy van, mint régen?

Az irodai munka régen sem sokban különbözött a mai munkafolyamatoktól, talán a digitális háttér változott a legtöbbet. Előtérbe került az online kommunikáció és kapcsolattartás, illetve a folyamatos elérhetőség.

Emellett napjainkban, a rohanás talán még több feladattal terheli a titkárnőket, az asszisztenseket, az adminisztrációs munkatársakat, ugyanis egyre több az adat, és ezek egyre gyorsabban futnak át a rendszeren, amit megfelelően kezelni kell.

Az irodai környezet fejlődése

Külföldön egyre nagyobb szerepet kapnak a “zöldirodák”, ám ez talán hazánkban még kevésbé érzékelhető. De több olyan munkahely is van, ahol növényekkel veszik körbe a dolgozókat, valamint arra is odafigyelnek, hogy környezetbarát megoldásokat építsenek be az operatív folyamatokba.

A modernizáció viszont ennél jobban előtérbe került. Az új irodaházak már a kor elvárásainak megfelelően lettek megtervezve. Közösségi terek, fejlett géppark és kidolgozott hálózat működteti a cégeket, hogy minél hatékonyabban történjen az egyes részegységek közötti kommunikáció is.

Az irodai munkák típusai

A potenciális alkalmazottak elvárásai és a világjárvány jelentősen átformálta a munkahelyeket is. Egyrészt sok vállalat bevezette a home office munkavégzést, vagyis számos helyen hetente néhány napon lehetőség van arra, hogy otthonról dolgozzanak az emberek. Vannak olyan állások, amelyeket mindig ily módon végezhetünk. A hagyományos 8 órás munkarend és a részmunkaidős állás sem ritka.

Az, hogy melyik mellett döntünk, az egyéni preferenciától függ. Az életstílus, a személyiség és a munkamorál egyaránt befolyásolhatja a folyamatot.

Az irodai munka tehát talán egy kicsit más, mint amilyen régen volt, de még mindig ugyanolyan népszerű állás, mivel stabil anyagi hátteret és kiszámíthatóságot biztosít számunkra.