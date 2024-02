Az MBH Jelzálogbank szerint 4-8 százalékos drágulás jöhet a lakáspiacon

Élénkülhet az idén a magyarországi lakáspiac, az MBH Index ugyanis azt mutatja, hogy

országos szinten 4-8 százalékos áremelkedés várható 2024-ben a lakóingatlanok piacán a javuló gazdasági kilátások, a mérséklődő kamatszintek hatására

- közölte az MBH Jelzálogbank csütörtökön az MTI-vel.

Kifejtették, idén a kamatszintek csökkenésével a hitelezési piac is aktívabb lehet, az igénybe vehető állami támogatások is változást hozhatnak az idén. Az ingatlanpiaci kínálat is szélesebbé válhat a javuló kamatkörnyezet hatására, és a kedvezményes áfa jövőre várható kivezetése is serkentheti a bővülést.

Tavaly az egy évvel korábbihoz képest 21 százalékkal kevesebb új építésű lakást adtak át Magyarországon. A csökkenés mértéke nagyobb volt a megyeszékhelyeken (37 százalék) és Budapesten (29 százalék), mint a kisebb városokban, községekben, ahol 8-9 százalék közötti volt a visszaesés - idézték fel a közleményben.

Az eddig bejelentett és értékesítés alatt álló projektek adatai alapján

az idén hozzávetőleg 6200 társasházi lakást adhatnak majd át a fővárosban, ebből valamivel több mint 2500 lakás még eladásra várt 2023 végén. 2025-re egyelőre kevesebb mint 2600, 2026-ra pedig 1500 ingatlant jelentettek be.

A vidéki piac tekintetében visszafogottabbak az építési tervek a korábban vártnál, és kevesebb társasházi lakás átadása várható az idén - mutattak rá a közleményben.

Az MBH Index elemzői részletezték, hogy az MNB 2023. decemberi inflációs jelentése alapján 2,5 és 3,5 százalék között lehet a gazdasági növekedés Magyarországon. Ennek fényében 2024-ben ismét növekedhet a lakosság reáljövedelme, aminek mértéke 2,8 és 3,7 százalék közötti lehet. Pozitív fejlemények várhatók a lakáshitelkamatok tekintetében is, hiszen az idei év jelentősen alacsonyabb lakáshitel-kamatszintekkel kezdődött az önkéntes thm-plafonnak köszönhetően. Ezért idén a hitelezési piac aktívabb lehet, mint tavaly, a 6 százalékos kamatszintek már beindíthatják a hitelezést.

A közleményben kitértek arra is, hogy 2024. január 1-től a csok és a csok-hitel helyét a Csok Plusz hitelprogram vette át, amely a további gyermeket vállaló házaspárok számára nyújt kedvezményes hiteligénylési lehetőséget. A gyermeket tervező házaspárok számára a babaváró hitel is elérhető maradt, amelynek összege 10 helyett 11 millió forintra nőtt, ugyanakkor a feltételek szigorodtak. A gyermekeseknek változatlanul lehetőségük nyílik a preferált kistelepüléseken a falusi csok igénybevételére, amelynek támogatási összege 2024-től használt lakás vásárlására és bővítésére vagy korszerűsítésére igényelhető.

(Címlapkép: Épülő ingatlanok 2024. január 10-én - Sándor Zoltán/Alfahír)