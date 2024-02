Balog Zoltán bizalmi szavazást kért, nem mond le végül, de elismerte, hogy hibázott

Információnk szerint a keddi „esperes-gondnoki értekezleten” Balog Zoltán, a zsinat lelkészi elnöke bizalmi szavazást kért, és nem mond le. A jelenlegi református püspök és volt emberierőforrás-miniszter ma ígért választ arra, mi lesz a sorsa egyházi hivatalának élén a pedofil bűnsegéd kegyelmi ügyében való érintettsége okán.

A lemondott Novák Katalin kegyelmi döntését övező pedofilbotrányban érintett püspök és exminiszter sorsa tehát eldőlni látszik. Lapunk úgy értesült, hogy volt ugyan ellenszavazat, de a többség bizalmat szavazott neki.

Mint ismert, a sajtóban nemrég felröppent, hogy Orbán Viktor miniszterelnök Balogot tartja a K. Endre nevével fémjelzett pedofilsegítő kegyelmi ügy egyik felelősének, ami a köztársasági elnök bukásához vezetett. Balog biztathatta a köztársasági elnököt a kegyelmi döntés meghozatalára.

Balog Zoltán azonban pár napja jelezte, elvonul néhány hétre imádkozni, gondolkozni, ám úgy alakult, ezt a programot meg kell szakítania.

Keddre ugyanis a Magyarországi Református Egyház vezetése berendelte őt a Zsinati Hivatalba, hogy valljon színt, s ezután ígért nyilvános nyilatkozatot.

Emlékezetes, a kormánypárti református püspök is reflektorfénybe került a fideszes pedofilbotrányban, miután Novák Katalin köztársasági elnök és Varga Judit ex-igazságügyminiszter lemondatása is gyorsan lezajlott. Balog több évtizede bizalmasa és politikai mentora a most megbukott Nováknak, régi ismeretség fűzi a pedofilbotrány fókuszában álló K. Endréhez, aki a bicskei gyermekotthon igazgatóhelyetteseként kényszerítéssel próbálta meg vallomásuk visszavonására rávenni a pedofil igazgató által bántalmazott gyerekeket.

Maga Balog viszont egy kiszivárgott körlevélben leszögezte, K. Endre kegyelmi kérvényét nem ő nyújtotta be, és nem ő terjesztette fel, a pedofíliát pedig mélységesen elutasítja.

Balog Zoltán délelőtt 10 óra körül ment a zsinati székházba, érkezésekor pedig egy kisbusszal próbálták eltakarni az újságírók és a sajtó más munkatársai elől, és nyilván nem nyilatkozott.

Két független forrás nyomán a Telex is azt írja, hogy

a szimpátiaszavazás eredményeképpen Balog Zoltán nem mond le posztjáról, így ő marad az egyház hazai vezetője.

Frissítés: kijött Balog hivatalos nyilatkozata

Az esperesek és főgondnokok bizalmukról biztosították a püspököt. Az Elnökségi Tanács elvárásokat fogalmazott meg

- olvasható a reformatus.hu oldalon, ahol frissen meg is jelent Balog Zoltán nyilatkozata.

A püspök úgy fogalmazott, azért hívta össze ma a zsinatot, hogy a személyét és sz egyházat ért "támadásokat" megbeszéljék és azokra választ adjanak. Jelezte, a tanácskozások a tisztségviselők négyötöde vett részt, és titkos szavazáson a jelenlévők 86 százaléka bizalmat adott Balognak.

Az egyházi vezetők arra is kérték, gondolja át közéleti szerepvállalását a jövőben.

Balog azt várja, ezzel a "támadások" nem érnek véget.

Elutasítunk minden olyan törekvést, amely egyházunkat olyan ügybe akarja belerángatni, melyhez semmi köze nincs

- fogalmazott a székében maradó református püspök. Azt viszont elismerte, hogy régi munka- és emberi kapcsolatot ápol Novák Katalinnal, utóbb tanácsadójaként.

Balog azt állítja, a bicskei gyermekotthon pedofil igazgatójával személyesen soha nem találkozott. Az igazgatóhelyettes kegyelmi kérvényét nem ő nyújtotta be- erősítette meg. Mégis információi alapján

egyetértett azzal, hogy kegyelmet kapjon.

Tévedtem és hibáztam

- tette hozzá Balog Zoltán, aki bocsánatot kért.

(Fotó: Balog Zoltán - Béli Balázs/Alfahír)

Kameráink előtt már nem volt ilyen bőbeszédű:

Jobbik: Balog Zoltán mától a gyávaság és a gyarlóság mintaképe lesz

Ha a hír igaz, akkor Balog Zoltán a mai szemfényvesztés után marad püspöki székében - írta friss reagálásában a Jobbik-Konzervatívok. Azt írták:

"Balog Zoltán is két nő szoknyája mögé bújt! Pedig a felelősség legnagyobb részben nem Novákot és nem is Vargát, sokkal inkább a gyáva Balogot, és bujkáló Orbánt terheli! Hiába menekül Balog."

Az ellenzéki párt feltette a kérdést:

Ezzel együtt is joggal merül fel a kérdés: hová tűnt Orbán Viktor? A közösségi oldalán szokatlan módon napok óta nem jelentkezett és semmilyen más platformon nem nyilvánult meg.

A Jobbik szerint "Orbán okkal tűnt el: mindenki számára világos ugyanis, hogy a Fidesz rendszerében minden döntés az ő asztalán születik meg, a végső politikai felelősség az övé! Minden jel arra utal, hogy Orbán Viktor fél. Retteg, hogy a botrány, amibe Novák Katalin és Varga Judit már belebukott, addig gyűrűzik, mígnem egészen a valódi felelősig, hozzá is elér."

"Balognak és Orbánnak vállalnia kell a kegyelemi ügy néven elhíresült gyalázat miatti felelősséget!" - hangsúlyozta végül a Jobbik.

(Címlapkép: Balog Zoltán református püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke beszédet mond a magyarországi és felvidéki lelkészek találkozóján a Groupama Arénában 2024. január 27-én. MTI/Hegedüs Róbert)