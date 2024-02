Balog Zoltánt berendelték a zsinati székházba, Orbán is őt tartja felelősnek a pedofilbotrányért

Balog Zoltán református püspök négy napja azt posztolta, visszavonul néhány hétre imádkozni, gondolkozni – számolt be a 444. A lap információja szerint Orbán Viktor őt tartja a kegyelmi ügy egyik felelősének. Ausztriában érték utol: Balog megszakítja „elvonulását”, keddre berendelte őt a Magyarországi Református Egyház vezetése a Zsinati Hivatalba, ahol felelni fog tetteiért. Ezután ígért nyilvános nyilatkozatot.

Nem volt elég két vezéráldozat: tovább csapkodnak a villámok a Fidesz körül pedofilügyben.

Novák Katalin köztársasági elnök és Varga Judit ex-igazságügyminiszter lemondatása után Balog Zoltán volt emberierőforrás-miniszter, jelenlegi református püspök is reflektorfénybe került a fideszes pedofilbotrányban.

Balog Zoltánt, aki több évtizede bizalmasa és politikai mentora a most megbukott Novák Katalinnak, régi ismeretség fűzi a pedofilbotrány fókuszában álló K. Endréhez, aki a bicskei gyermekotthon igazgatóhelyetteseként kényszerítéssel próbálta meg vallomásuk visszavonására rávenni a pedofil igazgató által bántalmazott gyerekeket.

A fideszes püspök közbenjárásával jött létre egy találkozó a pedofil bűncselekéményekben bűnsegédként elítélt K. Endre felesége és a köztársasági elnök között. Novák Katalin hivatala tagadja, hogy lett volna ilyen találkozó. Balog nem csak a hírnevével, de püspöki címével is játszott.

Balog Zoltán már a zsinati székházban van, érkezéskor egy kisbusszal próbálták eltakarni az újságírók elől

– számolt be a Telex.

Kedden délelőtt 10 óra körül Balog Zoltán püspök megérkezett a Magyar Református Egyház Zsinati Hivatalának épületébe, ahová a Magyarországi Református Egyház vezetése rendelte be úgynevezett „esperes-gondnoki értekezletre”, hogy ott számoljon be a pedofil bűnsegéd kegyelmi ügyében való érintettségéről. Érkezéskor semmit sem nyilatkozott a sajtónak, sőt igyekezett elbújni a riporterek elől. Az egyházi vezetés akár lemondásra is kényszerítheti a fideszes püspököt. A Telex egyházon belülről érkező információi szerint többen is szeretnék, ha „levonná a megfelelő következtetéseket”. Nem tudni, hogy Balog fog-e sajtótájékoztatót tartani az esemény után, de hétfői levele alapján ez várható.

Orbán Viktor is felelősnek tartja a pedofil bűntárs ügyében korteskedő Balogot.

A lap információi szerint Balog biztatta a köztársasági elnököt, hogy K. Endrének kegyelmet adjon, ezért amikor kitört a pedofilbotrány, akkor Novák Katalin munkatársai, és Orbán Viktor csapata is tőle kért magyarázatot. Balog az egészet megpróbálta úgy hárítani, hogy nem az ő személyes döntése volt, hanem a református egyház vezetésében többen szerették volna elérni, hogy a családilag jó református kapcsolatokkal rendelkező elítélt kegyelmet kapjon. K. Endre kegyelmi kérvényét sem ő nyújtotta be, és nem is ő terjesztette fel.

(Címlapkép: Orbán Viktor miniszterelnök fogadja Balog Zoltán püspököt, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnökét a Karmelita kolostorban 2022. június 27-én. MTI/Fischer Zoltán)