Bioaktív komplexek a túlnapoztatott bőrre (x)

A biokozmetikumok egyre népszerűbbek, és ennek számos oka van. A szinte “minden utcasarkon” kapható hagyományos kozmetikumokkal szemben ezeknek mondhatni kézzelfogható előnyeik vannak, amelyek nagyban befolyásolhatják egészségünket és a környezetre is pozitív hatással vannak. A túlnapoztatott, azaz a kipirosodott vagy leégett bőr kezeléséhez is érdemes inkább ilyen, a természet szépítő erejét felhasználó biokozmetikumokat választani.

Fényvédelem és ápolás

A BIOLA Webshop fényvédő és napozás utáni bőrápolásra kifejlesztett termékei között sok hatékony és természetes alapanyagokból gyártott, fizikai fényvédelmet garantáló kozmetikumokat találsz. Ezek használatával a természet erejével gondoskodhatsz bőrödről napozás és szoláriumozás közben is. Mindegyik, a webshopban megvásárolható termék mentes mindenféle szintetikus összetevőtől, parabén konzerválószertől és paraffinolajtól.

Semmi esetre sem szabad azonban megfeledkezni még a napozást vagy a szoláriumozást követő ápolásról sem. Az ilyen célra gyártott biokozmetikai szerek alkalmazásával hatékony és gyors elsősegélyt adhatsz a túlnapoztatott bőrödnek. Miért elengedhetetlen ez? Nemcsak a fájdalom és a viszketés ellensúlyozása miatt, hanem a napfény okozta, ún. korai bőröregedési folyamatok lassítása miatt is.

Elsősegély túlzott napozás után

A Bio centella bőrregeneráló elixír a különlegesen érzékeny bőrre is ajánlott, ez ugyanis egy sokrétűen felhasználható termék. Támogatja a bőr regenerálódását, emiatt sem hiányozhat egyetlen házi elsősegélycsomagból. Szuper hegesítő elixír, amelyet naponta 2-3 alkalommal ajánlott alkalmazni. Mivel kétfázisú pumpás spray, a használat előtt fel kell rázni.

A reishi gomba közismert gyulladáscsökkentő hatását aknázza ki a Reishi after sun bőrtápláló balzsam. Ha megkapott a nap vagy leégtél, akkor ezzel a termékkel megtaláltad a gyors enyhülést hozó és bőrnyugtató, regeneráló krémet. Minden poggyász alapfelszerelése kellene, hogy legyen, hiszen gyógynövények sora segíti benne a komplex ápoló és bőrnyugtató folyamatokat. Ez az enyhülést hozó balzsam minden bőrtípusra tökéletes választás.

A gyógynövények erejével

A gyógynövények erejét elődeink is bevetették, te is bátran válassz a fizikai fényvédő és napozó krémek, napozás utáni bőrnyugtató balzsamok bőséges kínálatából! A BIOLA Webshopban megvásárolható fényvédő és napozás utáni bőrápoló termékek mindegyike bőrgyógyászatilag tesztelt, UV-A és UV-B ellen is védelmet adó, magas növényi hatóanyagtartalmú, tanúsított biokozmetikum.

Mint minden más ott beszerezhető termék, ezek is ötvözik a tudományos bőrgyógyászati és biokémiai eredményeket. Nagyon hatékonyan segítik a bőr egészségének fenntartását sokféle gyógynövény és természetes hatóanyag segítségével. A lepirult, leégett bőrnek pedig a napozás utáni bőrápoló készítmények adnak enyhülést.