Börtönben marad egy darabig Óbuda alpolgármestere

A bíróság két hónappal meghosszabbította Czeglédy Gergő III. kerületi alpolgármester letartóztatását – írja a 444.hu a Magyar Nemzetre hivatkozva.

A Fővárosi Törvényszék tájékoztatása szerint december 20-ig lesz érvényben Czeglédy letartóztatása. A meghosszabbításra a napokban tett indítványt az óbudai korrupciós ügyben nyomozó Központi Nyomozó Főügyészség, a nyomozási bíró pedig helytadott az indítványnak.

A végzés valószínűleg nem végleges, mivel a védelem még fellebbezést nyújthat be.

Czeglédy Gergőt, Óbuda MSZP-s alpolgármesterét június 18-án vették őrizetbe, miután fiktív szerződések és korrupció gyanúja miatt összehangolt akciót hajtott végre a főügyészség és a Készenléti Rendőrség a baloldali vezetésű kerületi önkormányzatnál.

Az óbudai önkormányzatot érintő korrupciós ügyben letartóztatták Kiss Lászlót, Óbuda DK-s polgármesterét is, aki még az önkormányzat alakuló ülésére sem jöhetett ki a fogdából. Korábban azzal érveltek, hogy a korrupcióval vádolt Kisst is megilleti az ártatlanság vélelme. Közben a nyár közepén arra is fény derült, hogy

NER-es, illetve egyenesen Fidesz-közeli reklámcégek is benne lehettek az óbudai alpolgármester korrupciós ügyében.

A bíróság nemrég arról is döntött, hogy a kerületvezető december 16-ig biztosan börtönben marad.

(Címlapkép: Czeglédy Gergő/Facebook)