Az utasok szerint reggel leállt a Keleti – a MÁV szerint ez teljesen alaptalan rémhír

Nem indított és nem fogadott vonatokat az egyik legforgalmasabb pályaudvar, a Keleti - számolt be az Index. Az utasok értetlenül álltak, a lap állítása szerint tájékoztatást sem kaptak. A MÁV később megkeresésre elárulta, hogy a hibát sikerült elhárítani, így újraindulhatott a vasúti közlekedés. A cikk megjelenését követően arra tettek kísérletet, hogy tévhírnek állítsák be írást erről közleményt is adtak ki közösségi oldalukon, azonban az alatta kommentelők szintén leállásokról számoltak be. Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom vezetője pedig jelezte: ha Kőbánya felsőn leáll a vasúti közlekedés, azzal gyakorlatilag a Keleti is – kivéve a győri vonalat.