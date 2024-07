Budai Lóránt: A gyermekbántalmazó kapcsán nem elszigetelt esetről van szó, lesz még folytatása

Budai Lóránt, Jászberény független polgármestere a stábunknak nyilatkozott egy rövid interjú erejéig arról, hogy az országos botrányt kavaró gyermekbántalmazó, Agócs Tibor szolnoki kalandparki ügye miatt a kitüntetését visszavonja a város. Természetesen ezzel egyetemben arra is felkérik, hogy az azzal járó anyagi jutalmat is szolgáltassa vissza – fogalmazott a rendkívüli közgyűlést összehívó városvezető az N1TV-nek.

Egy videó tanúsága szerint egy táborozó gyermeket rúgott fel a karate edzéseket is tartó férfi.

Budai leszögezte, bár az illető jászberényi kötődésű, de nem a város okolható ezért a szörnyű tettért, ezért is döntöttek e jelképes lépésről, a díj visszavételéről, amit még 2015-ben kapott Agócs.

Ebben a felháborító ügyben egyelőre ennyit tudnak megtenni – jelezte Budai Lóránt, hozzáfűzve, bízik benne, hogy az igazságszolgáltatás is teszi majd a dolgát.

Az ellenzéki polgármester videónkban kifejti azt is, hogy nem elszigetelt, egyedi esetről van szó, és lesz még ennek folytatása:

A jászsági városvezető a Facebookon is külön beszámolt az ügyben meghozott testületi döntésről.

A döntésre nemcsak polgármesterként, de magánemberként és édesapakánt is büszke vagyok! Büszke, mert egy olyan közösséghez tartozom, amelynek tagjai egytől egyig kérdés nélkül ítélték el ezt a szégyenteljes cselekedetet!

– fogalmazott.

Noha fideszes kapcsolódást is találni Agócs Tiborral kapcsolatban, azért Orbán Viktor mindeközben péntek reggel a közrádióban határolódott el a történtektől, kijelentve, nem fordulhat elő, hogy egy táborban egy felnőtt bántsa a gyerekeket. A miniszterelnök elmondta azt is, a kormánynak mi is a dolga ezzel összefüggésben.

(Címlapkép: Budai Lóránt - Facebook)