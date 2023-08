Családbarát kormány: átlagosan 60 ezer forinttal többet költünk megélhetésre, mint egy éve

A K&H legfrissebb felmérése szerint a 30-59 évesek havi átlagban 60 ezer forinttal költenek többet a tavalyinál - szemlézte a 444 a bank kutatását.

Az első negyedévben egész pontosan 64 ezer forintos többletkiadás volt az átlag. Érdemes hozzátenni, hogy 2023 első három hónapjában 25 százalék felett volt az infláció.

A válaszadók 28 százaléka 20-49 ezer forinttal, míg 37 százalékuk 50-99 ezer forinttal kénytelen többet költeni a tavalyinál egy-egy hónapban a mindennapos kiadásokra.

A bank adatai szerint majdnem minden ötödik válaszadó (18 százalék) minden hónapban 100-149 ezer forinttal többletkiadásra kényszerül.

„Bár az infláció minimális mértékben lassult a második negyedévben, ezt a harmincas, negyvenes és ötvenes korosztályba tartozók nem igazán érzékelték”

– értékelte a felmérés adatait a KSH a cikk szerint.

A KSH legutóbbi közlése szerint júniusban 20,1 százalék volt a magyar infláció, ami azt jelenti, hogy európai uniós összevetésben még mindig rekorder drágulás húzza a magyarok vállát.

Korábbi cikkünkben részletesen is bemutattuk, hogy az Eurostat adataiból kiviláglik, hogy sehol sem olyan rossz az árhelyzet alakulása, mint Magyarországon. Az unió országai közül a második legrosszabb helyen álló Szlovákiában is majdnem fele annyi csak a drágulás mértéke, és még a nem EU-tag Szerbia is több mint 5 százalékkal jobb adatot produkált, mint hazánk.

