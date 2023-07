Drágulásban továbbra is elsők vagyunk a régióban – álom marad az egy számjegyű infláció?

A KSH legutóbbi közlése szerint júniusban 20,1 százalék volt a hazai infláció. Ez ugyan enyhe mérséklődést jelent az elmúlt időszakban, a drágulás üteme azonban még mindig 20 százalék feletti szinten áll. A múlt hónap adatai alapján a háztartási energia és az élelmiszerek ára emelkedett a leginkább egy év alatt, a fogyasztói árak átlagosan 0,3 százalékkal nőttek az egy hónappal korábbi adatokhoz képest. Az éves alapon számolt infláció idén januárban tetőzött, amikor is 25,7 százalékot ért el.

A kormány nem titkolt célja, hogy az idei év végére egy számjegyűvé törje le az inflációt, ahogy ezt maga Orbán Viktor is többször kinyilatkoztatta. Sőt, a miniszterelnök szerint akár már őszre is teljesülhet ez az elképzelés, és jó esélyt lát arra, hogy július-augusztusban a bérek növekedése magasabb lesz, mint az árak növekedése.

Iszonyatos a drágulás: még mindig elsők vagyunk az utolsók között

Mindenesetre addig is európai uniós összevetésben rekorder infláció húzza Magyarország vállát. Még a régiós országokban is kedvezőbb árakkal szembesülnek az ott élő fogyasztók. Összehasonlításképpen tekintsük meg a szomszédainknál jelentkező drágulás mértékét:

• Szlovákia: 12,3 %

• Ausztria: 8,8 %

• Szlovénia: 8,1 %

• Horvátország: 8,3 %

• Szerbia: 14,8 %

• Románia: 10,64 %

• Ukrajna: 15,3 %

Az Eurostat adatai azt mutatják, hogy sehol sem olyan rossz az árhelyzet alakulása, mint Magyarországon. A EU-tagok közül második legrosszabb Szlovákiában is majdnem fele annyi csak a drágulás mértéke, és még a nem uniós Szerbia is több mint 5 százalékkal jobb adatot produkált. A románoknál nagyjából fele akkora a drágulás üteme, és még a háborús Ukrajna is jobban teljesít ezen a téren.

Kétséges tehát, hogy teljesülni fog-e Orbán Viktor és a Fidesz-kormány ígérete az egy számjegyű inflációt illetően, de ha sokáig marad a húsz százalékot környékező drágulás, akkor még az egy számjegyű árnövekedés mellett is iszonyatos árak várhatók a boltokban.

(Címlapkép: Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatót tart Matolcsy Györggyel, az (MNB) elnökével, miután a jegybankelnök társaságában megtekintette az MNB által őrzött aranytartalékot Budapesten, az MNB logisztika központjában 2021. július 6-án. MTI/Koszticsák Szilárd)