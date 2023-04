Díszítsük erkélyünket, kertünket színes virágcserepekkel, kaspókkal! (x)

A virágok, növények éltető erejükkel energiát adnak, és ha még változatos színekben pompáznak is, öröm rájuk nézni. Mindenkinek más a kedvence, szerencsére bőven van lehetőség válogatni a különféle virágokból, de lehet már ültetni zöldségeket, gyógy- és fűszernövényeket is kaspóba, virágcserépbe.

A kertes házban élőknek is nagy pluszt ad a virágládákba, virágcserepekbe ültetett növények látványa, így nekik is érdemes a ház külső falai mentén, vagy a teraszra kitenni növényeket, és mivel már igen enyhék a telek, szinte egész évben gyönyörködhetünk valamilyen növényben. Nem beszélve az erkélyek tulajdonosairól, ahol szinte teljesen új külsőt ad az élő zölddel teli balkon.

A kaspók, virágcserepek szerepe

A BestMarkt webáruház kaspói, okos virágcserepei egy újfajta megoldást kínálnak. Az általánosságban ismert tartókon túl beszerezhetünk Smart Gardent is, ahol a virágcserepek minimális ráfordítással, szinte maguk nevelik a bennük megbúvó növényeket. Így nekünk igazán nincs sok dolgunk, nem kell magunknak elbíbelődni a palántázással, a magok ültetésével.

Életünk minden területét már behálózzák és átszövik az okoseszközök. És olyanok is léteznek már, amelyekkel a lakásunkat távolról tudjuk irányítani. Így annyira nem is furcsa, hogy a virágcserepeket is felruházták egy kis intelligenciával.

A virágcserepek, kaspók már önmagában is emelnek a környezetünkön, változatos formatervezésükkel, színeikkel teljes mértékben tudjuk ezeket a használati és dísztárgyakat is ízlésünkhöz és a meglévő lakberendezéshez igazítani. Ha csak egy kis alapterületű lakással rendelkezünk, ahhoz is fogunk tudni találni méretben megfelelő kaspót vagy cserepet.

Smart Gardenek, azaz okoskertek akár az erkélyen is

Ezek az okoskertek több szempont miatt is megérdemlik ezt az elnevezést. Egyrészt vannak olyan típusok, amelyek LED-es világítással vannak kiegészítve, és még a lámpa karja is állítható. Ezek az intelligens cserepek nemcsak a szükséges vízmennyiséggel, hanem a növénykapszulákban elhelyezett tápanyaggal is ellátják a növényeket.

Bármely évszakban egészséges, friss, saját termesztésű bio élelmiszert, fűszer- és gyógynövényeket tudunk termeszteni, ugyanis a kaspókban, virágcserepekben található földnek az összetevői növényi hormonoktól, rovarirtóktól és egyéb káros anyagoktól 100 százalékban mentesek.

A Smart Garden cserepek kialakítása a minimalista, napjaink divatos irányzatának jegyeit viselik magukon, így bármilyen lakberendezésben, teraszon vagy erkélyen megállják a helyüket. Vannak olyan kaspók, amelyekben egyidejűleg akár három palánta is nevelhető, melyek teljesen önellátók. Napról napra történő fejlődésüket akár az okostelefonunk applikációján keresztül is nyomon követhetjük.

Természetességet utánzó műanyag kaspók

A fentieken túl igen népszerűek még a fa-, rattanszálakat vagy kötésmintát utánzó műanyag cserepek is. Kis helyen jól elférő, kompakt megoldások a több cserepet magába foglaló állványok, sarokelemek.