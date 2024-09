Duplán jól jár Schmidt Máriáék cége: a városmajori posta 958 milliós bérleti díja is az övék

Mint arról korábban beszámoltunk, bezárt a Városmajor utca 35-37. szám alatt álló Budai Központi Kézbesítő Posta. A XII. kerületben található, 15 ezer négyzetméteres épületet a NER egyik főideológusának számító Schmidt Mária családjának tulajdonában lévő Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. (BIF) fogja átépíteni.

Előre tervezhették a megszüntetést

Úgy tűnik, tervezett lehetett a kedvelt budai posta bezárása, így nem meglepő a Terror Háza Múzeum főigazgatójának családi tulajdonában lévő BIF lépése – legalábbis erről beszélt egy forrásunk, aki a városmajori posta bezárásával, illetve az épület átalakításával kapcsolatban osztott meg lapunkkal többletinformációkat.

Az épületben működik egy Maradványvagyon-hasznosító Zrt. (MVH Zrt.) nevű cég, amelyet az idén terveztek bezárni. A működését finanszírozó forrást is úgy határozták meg, hogy idén megszűnjön

– mondta el az Alfahírnek a cég egykori munkatársa.

A társaságtól nemrégiben távozó illető azt is közölte:

A cég szintén a BIF-től bérli az épületet, így a hátralevő bérleti díjat is ki kell fizetni a Schmidt Máriáék cégének, egész pontosan 958 millió forintot.

(A forrásunktól származó képkivágáson látni, hogy a több mint 1,15 milliárd forintos anyagjellegű kiadások részét képezi a 958 milliós ingatlanbérleti díj is.)

Maradványvagyon-hasznosító Zrt. – Élt három évet

Az MVH Zrt. egyébként egy 150-200 főt foglalkoztató állami vállalat, amely főtevékenységként vagyonkezeléssel (holding) foglalkozik a Nemzeti Cégtár és az Opten adatai szerint is.

A céginformációs adatbázisok is megerősítik, hogy a bezárni tervezett cég is a Városmajor utca 35. alatt található, akárcsak az említett irodaház.

A 2021-ben alapított cégnek 68,2 millió forintra rúgott a nettó árbevétele, az adózott eredménye pedig 100 millió és 250 millió forint közötti szintet ért el a tavalyi évben. A társaság a Magyar Nemzeti vagyonkezelő (MNV) Zrt. felügyelete alá tartozik, és azért hozták létre, hogy az állam megszabaduljon az állami vagyontól.

Alapításával egyidejűleg új fogalomként megalkották a kivezetésre szánt állami vagyon fogalmát is. Az MVH feladatát képezte, hogy árveréssel vagy egyszerűsített pályázattal értékesítse a kivezetésre szánt állami vagyont, ám úgy is dönthetett (és meg is tette), hogy önkormányzatnak vagy egyháznak ingyenesen átadja az állami vagyont.

Információink szerint mostanra, mindössze három év után viszont meg is szűnik az állami privatizációs cég.

A Maradványvagyon-hasznosító Zrt.-t életre hívó törvényjavaslat egyébként Semjén Zsolt és Mager Andrea nevéhez fűződik.

(Címlapkép: Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum és a 21. Század Intézet főigazgatója a CPAC Magyarország kétnapos konzervatív konferencián a Bálna Budapestben 2023. május 4-én. MTI)