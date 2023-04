Erős üzenettel készül Ferenc pápa a magyarországi látogatásra

Török Csaba esztergomi plébániai kormányzó, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) televíziós referense a sajtótájékoztatón elmondta, várakozás előzi meg az egyházfő felszólalásait és homilíáit, amelyek nagy valószínűséggel „erős üzenetet” fogalmaznak majd meg az ukrajnai háborúval kapcsolatban is.

Emlékeztetett, hogy Ferenc pápa a háború kezdete óta a szemben álló felek közötti közvetítésen dolgozik.

Török Csaba úgy vélte, Ferenc pápa magyarországi látogatásának lesz „politikai üzenete, de nem most Budapesten lesz a pápa és a moszkvai pátriárka közötti közeledés pillanata”. Nem zárta ki azonban, hogy a pápa tartózkodása alatt a kijevi és a moszkvai egyház képviselői is jelen lehetnek.

Az MKPK képviselője szerint Ferenc pápa látogatására szüksége van a magyar katolikus egyháznak és a lakosságnak is annak érdekében, hogy erőt merítsen a jövőt és a hitéletet tekintve is. Az MTI kérdésére hangsúlyozta, hogy II. János Pál 1991-es látogatásához hasonlóan a mostani pápalátogatás is mintegy újraindulásnak számít Krisztusban, amiként azt Ferenc pápa útjának mottója is hirdeti.

Közölte, hogy Ferenc pápa április 28. és 30. közötti, programban gazdag látogatása szervezésekor figyelembe vették, hogy a 86 éves, gyengélkedő egyházfő ne fáradjon el túlzottan. Megemlítette, hogy Esztergom a bazilika jelenleg is folyó helyreállítása miatt maradt ki a pápai látogatás helyszínei közül.

Ferenc pápa 2021-ben, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zárómiséjét celebrálta a Hősök terén.

(MTI)

Címlapkép: Ferenc pápa Regina Coeli (Mennyek Királynője) imádságot mond a vatikáni Szent Péter térre néző dolgozószobájának ablakából 2023. április 16-án.Fotó: MTI/AP/Andrew Medichini