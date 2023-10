Fekete fóliával tekerték be jobbikos politikusok a szovjet emlékművet

Fekete fóliaszalaggal tekerték körbe a budapesti szovjet emlékművet a Jobbik-Konzervatívok politikusai - erről élő videóban számoltak be a Facebookon.

Gyöngyösi Márton pártelnök szerint ennek szimbolikus jelentősége van, főleg pár nappal 1956 évfordulója előtt.

A jobbikos EP-képviselő úgy látja,

szégyen és gyalázat, hogy egy ilyen emlékmű itt állhat a szabadságról elnevezett téren.

Az pedig még inkább az, hogy Orbán Viktor eközben Kínába utazott, és ott egy agresszornak, Putyinnak a "kezét szorongatja kényszeresen" - fogalmazott Gyöngyösi, aki szerint

ez '56 elárulása és a forradalom hőseinek szembeköpése.

Lukács László György, a Jobbik frakcióvezetője elmondta, október 23-ára készülnek, ami a magyar szabadság ünnepe, és mégis a fővárosi Szabadság téren egy szovjet emlékmű látható. Úgy gondolják, kifejezetten ízléstelen, mivel nem is temetkezési helyről van szó.

Ander Balázs alelnök arra hívta fel a figyelmet, hogy a szovjetek tereltek le minket egy európai útról, és a jólét és a demokrácia helyett egy kommunista rendszer alakult ki, egy Sztálint másoló rákosista diktatúra. Épp ez ellen lázadtak fel az '56-osok. Dudás Róbert alelnök szerint évről évre ünnepeljük őket, miközben ez az emlékmű az emléküket gyalázza.

Egy ponton pedig a rendőrség is megjelent a helyszínen, akiknek tagjai az akcióról faggatták az ellenzéki párt képviselőit.

Sok éve követeli már a Jobbik azt a kormánytól, hogy távolítsák el a szovjet emlékművet a Szabadság térről - emlékeztetett Brenner Koloman frakcióvezető-helyettes. Ennek érdekében számos alkalommal határozati javaslatot nyújtottak be az Országgyűlésnek, de ezt a fideszes többség rendre leszavazta. Néhány napja is lesöpörték az asztalról - számolt be. Azt javasolják, másik budapesti helyszínre kerüljön át az emlékmű.