Felháborodó, aggódó nagymama fordult az agrárminiszterhez a Karolina Kórház szülészete miatt

Ahogy arról lapunk is beszámolt, március 1-je óta csak hétköznapokon lehet szülni a mosonmagyaróvári Karolina Kórházban: hétfő reggel 8-tól péntek délután 16 óráig a Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályra, valamint a Csecsemő és Gyermekosztályra érkezőket folyamatosan, nappali és ügyeleti munkarend szerint fogadják. Így a hétvégeken megszűnt egy sor ellátás a közel 100 ezer lakost ellátó kórházban, az aznap bejelentett intézkedés pedig váratlanul érte a lakosságot.

A mosonmagyaróvári kötődésű Nagy István agrárminiszter, aki egyben a körzet országgyűlési képviselője, akkor a 24.hu-nak azt mondta, hogy átmeneti intézkedésről van szó, a Karolina kórház hamarosan újra 0-24 órás kórházként működhet, és a régi rendnek megfelelően, valamennyi osztályával együtt. A tárcavezető tudomása szerint ehhez két altatóorvos és két belgyógyász hiányzik, tehát a humánerőforrás problémája indokolta az ellátás szűkítését. Mint fogalmazott: „Tiszta vizet kell önteni a pohárba. A hosszú távú biztonságos működés feltételeit kell megteremteni. A támogatásra rövid távon válságkezelésre volt szükség. Azzal, hogy sikerült stabilizálni a kórházunk portfólióját, ma már tárt kapukkal várjuk a jelentkezőket, az álláshirdetmények már el is készültek.” A kései bejelentést pedig azzal magyarázta, hogy nem volt lehetséges korábban bármit közölni, az utolsó pillanatig tárgyaltak, küzdöttek, és csak akkor dőlt el, a kórház milyen portfólióval működhet.

Nagy István miniszter optimizmusát láthatóan nem osztotta Vargáné Herlicska Zsuzsanna, Levél község önkormányzati képviselője, a szociális bizottság elnöke, aki személyesen érintett a szülészeti ellátás korlátozásának kérdésében. Az újdonsült nagymama ugyanis március 20-ai nyilvános Facebook-bejegyzése szerint levélben fordult Nagy Istvánhoz a helyzet mielőbbi megoldása érdekében. Írásában részletezi, milyen viszontagságokkal jár a gyakorlatban a még most is tartó átmeneti állapot a Karolinában, és többször rámutat arra, milyen ellentmondásos, hogy a kormány folyvást családbarátként aposztrofálja magát, miközben a mindennapok tapasztalatai ennek épp a szöges ellenkezőjét festi le. Íme a levél szövege teljes terjedelmében:

„Újdonsült Nagymamaként elmesélem unokám születésének történetét, amit Dr. Nagy István Miniszter Úrnak is megírtam. Remélem, kapok tőle választ.

Tisztelt Miniszter Úr!

Vargáné Herlicska Zsuzsanna, levéli lakos vagyok. Levélen képviselő testületi tag, a szociális bizottság elnöke. Levélen van vállalkozásom, 28 éve van virágüzletem, (én készítettem önnek szalmából traktort). De most mint aggódó, friss nagymama egy kérdéssel es egyben mélységes felháborodással fordulok önhöz. Menyemet Március 15-én 10 órakor szülésre mentővel beszállították a mosonmagyaróvári Karolina kórházba. 27 órányi vajúdás után, csütörtökön 14:00-kor császármetszéssel megszületett egészséges, 3440 dkg, 50 centis Kristóf nevű unokám. Jól vannak. Komplikáció nélküli szülés volt. Ki sem pihenték a szülési fáradalmakat, amikor péntek délelőtt átszállították őket, és még 8 kismamát és újszülöttet a győri városi kórházba. 8 kismama, 8 baba, 8 mentő. Mivel Óváron nincs ennyi szállítási kapacitás, ezért mindenhonnan jött mentő, Győr, Csorna, Kapuvár. Szerencsésen odaértek. Ők 3 ágyas szobát kaptak. Fürdő, wc a folyosó végén, sok más emberrel együtt. 2023-ban vagyunk, nem a 80-as években!!!!! Az ott dolgozók nem örültek nekik, mivel ez nekik is plusz teher. A szobában az ablakot nem lehetett bukóra kinyitni, csak kitárni, így a babákra-mamákra direktbe megy a hideg. Nagyon rossz levegő volt bent (csatorna szag). Tisztelettel kérem, magyarázza meg nekem Ön vagy bárki más a törvényhozók közül, hogy hogyan lehetséges ez. Tv, rádió, minden média attól hangos, hogy CSALÁDBARÁT KORMÁNYUNK van.

Mélységesen fel vagyok háborodva!!! Van egy szépen felújított kórházunk, kedves, segítőkész orvosokkal, szülésznőkkel, csecsemős nővérekkel stb. (ez tapasztalat). Frissen szült családoknak szülés után adnak egy órát, hogy a baba és a szülők hármasban, együtt lehessenek zavartalanul egy szobában, hogy összeszokjanak és megnyugodjanak. Ezt aranyidőnek vagy aranyórának hívják. Nem tudom, van-e ennél szebb vagy jobb dolog a világon. És ekkor jön a hidegzuhany, indulás Győrbe!! Kitéve a frissen császározott kismamát, aki még fel sem tud kelni az ágyból. A kisbabát, aki még fel sem ocsúdott a szülési megpróbáltatásból. Egy szép aranyórából egy borzalomba csöppennek pár óra alatt. CSALÁDBARÁT KORMÁNY!!! És akkor még nem beszéltünk az emberi jogokról. Joga van minden embernek, nemhogy kismamának, (akik vizsgálatra vagy ultrahangra várnak), hogy a kórházi wc-ben LEGYEN: Wc papír, szappan és kéztörlő. A kézfertőtlenítő nem helyettesíti ezeket a dolgokat. Elméletileg ezért fizetjük az egészségügyi biztosítást. Joga van minden kismamának és újszülöttnek a szülés utáni pihenéshez, de nincs választás, menni kell!! Kitéve stressznek, megfázásnak, fertőzésnek, balesetnek stb. CSALÁDBARÁT KORMÁNY!!!

Gazdaságilag sem gondolnám, hogy kifizetődő lenne ok nélkül egy győri szállítás, a mai benzinárak mellett. A család nem tud látogatni, csak szombaton Győrben, ami 40 km. Nem mindenkinek van autója. Vannak nagymamák és dédik, nekünk is van egy, 89 éves, egészséges, (de már nem szívesen utazik). De azért ő is szeretné látni az unokáját es a dédunokáját. Tudom, erre a válasz: maradjon otthon. Ő is a család tagja, és mi megbecsüljük, nem elzárjuk előle a lehetőséget. CSALÁDBARÁT KORMÁNY!!!

Vasárnap pedig nem Mosonmagyaróvárról, ami 5 km, hanem Győrből kell haza hozni őket, ami a családra háruló feladat. (Ez pénz, idő, energia, veszély, stb.) A kórház udvarán parkoltam, mivel beteget hoztam haza. PARKOLÓDÍJAT kellett fizetnünk. Mivel 3 órát kellett várnunk a baba kiskönyvére, mert 22 babát engedtek ki vasárnap, amire egy doktornő volt. Zárójelentést nem kaptunk, amiért ismét el kellene menni Győrbe. Mi nem fogunk! Ezért a 3 óráért 5500-Ft parkolási díjat fizettünk ki. Kérdem én: ez normális? Ki volt az az elmebeteg, aki ilyen intézkedéseket hoz? Nagyon meggondolatlan, felelőtlen, emberi életekkel játszó, aki fennen hirdeti, hogy NEKÜNK A CSALÁD AZ ELSŐ!!!! Felháborító és nagyon veszélyes játék.

Kérem, Miniszter Úr, sok szülő, gyermek, nagyszülő és dédi, és a Család nevében, minél előbb ennek a borzalmas helyzetnek a megszüntetését! Nem drága pénzen magánkórházakat kérünk, hanem állampolgári jogon járó kórházi ellátást és egészségügyet, CSALÁDBARÁT KORMÁNYZÁST!!

Kérem Miniszter Úr személyes válaszát.

Tisztelettel: Egy felháborodott, aggódó Nagymama, akinél a baba-mama szerencsére egészségben ért haza, de félő, hogy más nem lesz ilyen szerencsés.”

– áll a posztban, ami azóta már több mint 1600 reakciót ért el.

(Címlapkép: A Mosonmagyaróvári Karolina Kórház-Rendelőintézet épülete. MTI Fotó: Krizsán Csaba)