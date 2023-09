Francia és baby boomer – ismerd meg a két legnépszerűbb manikűrtípust! (x)

Ma már alig-alig akad olyan nő, aki ne látogatná rendszeresen a kedvenc körmösét, hiszen mindenki szeret szépen manikűrözött körmökkel büszkélkedni, ám otthon ezt nem egyszerű elkészíteni.

A sima lakkozott köröm csillaga leáldozóban van, a géllakk és a műköröm ugyanis nemcsak sokkal tartósabb, hanem egy profi szakember csodaszép mintákat tud alkotni.

Ám hiába változnak folyton-folyvást az aktuális trendek – ahogy ezt a Bien.hu stílus rovatában is láthatjuk – akad két olyan manikűrtípus, amely soha nem megy ki a divatból: ez a francia és a baby boomer.

A sikkesen elegáns francia manikűr

Erről a technikáról valószínűleg már mindenki hallott, még azok is, akik kevésbé jártasak a körömfestés világában. A lényege, hogy a körömre natúr szín kerül, a végén, a “mosolyvonalat” pedig fehérrel emelik ki. Ezáltal optikailag hosszúkásabbnak tűnik, ráadásul ez a fajta manikűr szinte minden ruhához illik, egyszerű, de mégis elegáns.

Ám az, hogy a megjelenése letisztult, még nem jelenti automatikusan azt is, hogy könnyű lenne elkészíteni, pláne ha szép és tartós végeredményre vágyunk. Ezért érdemes egy profi körmöst felkeresni, aki még egy sima francia manikűrt is fel tud dobni némi extrával, hiszen tulajdonképp számtalan módon lehet variálni.

Ha géllakkból szeretnénk, akkor a körmös az előkészítés után használni fog primert, base gelt, egy nude színt a köröm teljes felületére, fehéret a végekre, végül egy top gelt, ami csillogóbbá és tartósabbá teszi a manikűrt.

A trükkös baby boomer

Ez a manikűrtípus tulajdonképpen a francia továbbfejlesztett változata. A fő különbség, hogy bár a köröm vége itt is világosabb árnyalatú, nincs éles határvonal, hanem egy lágy színátmenetet készít a körmös egy ombre ecset segítségével.

Az alap ugyanúgy valamilyen nude szín, a végekre viszont a fehér helyett inkább a tejszín kerül, ez ugyanis természetesebb hatást eredményez. El lehet készíteni zselével, géllakkal, de ezt is érdemes inkább profira bízni, semmint otthon próbálkozni vele. Már csak azért is, mert még ha sikerül is az ügyesebbik kezünkkel szépre megcsinálni, a másikkal alighanem igencsak küzdelmes lesz, így valószínűleg nem is sikerül egységesre a manikűr.

Mire számíts, ha rábízod magad egy körmösre?

Egy képzett szakember nem “durrbele” módon esik neki a vendég körmeinek, hanem mielőtt bármiféle zselét vagy lakkott vinne fel, először is megfelelően előkészíti azokat. Eltávolítja az előző manikűrt, ha volt, egyenletessé teszi a körmök felületét, és megfelelő alákezelést végez, hogy ne alakulhasson ki gombás fertőzés.

Ezután precízen elkészíti a kívánt manikűrt, betartva a kötési időket és figyelembe véve a vendég kéréseit. Egy baby boomer vagy francia köröm megalkotása nagyjából másfél-két órát vesz igénybe.

A kész manikűr viszont 2-4 hétig is tart, sőt valójában ennél tovább is, ám ennyi idő elteltével már elég nagy a lenövés, ezért célszerű újra ellátogatni a körmöshöz egy töltésre, vagy egy teljesen új fazon elkészítésére.