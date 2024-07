Gyöngyösi Márton: A Fidesz az európai politikai aréna söpredékével, páriáival állt össze az EP-ben

„Kétségtelenül meglepetésként hatott, diplomáciai értelemben pedig bravúr, hogy az Európai Néppártból kiebrudalt, évekig a politikai hontalanok kenyerét majszolgató fideszesek képesek voltak egy népes európai parlamenti csoportot gründolni” – írta Gyöngyösi Márton azzal kapcsolatban, hogy a Fidesz több más szélsőséges európai párttal együtt megalakította a Patrióták Európáért frakcióját az Európai Parlamentben.

Szerinte ez még akkor is megsüvegelendő, ha ezt „az európai politikai aréna söpredékéből, páriáiból” sikerült összetákolni. Hozzátette: a resztliből még egy olyan csoportocskára való is összejött, amiben a Mi Hazánk is jól érezheti magát.

A pillanatnyi csinnadrattán túl kétséges, hogy mennyire lesz képes egy ilyen formáció bármilyen hatással lenni az európai eseményekre. Az már most látszik, hogy az Európa elfoglalására irányuló nagyszabású orbáni tervekhez ez bizony kevés lesz

– mutatott rád a Jobbik volt EP-kéviselője.

Szerinte ezt mutatja az is, hogy Orbán francia szövetségese Marine Le Pen sereghajtó lett a francia nemzetgyűlési választás második fordulójában, illetve a holland Geert Wildersnek le kellett mondania miniszterelnöki ambícióiról. Ez európai ambíciói tekintetében Orbánnak tanulságul kellene, hogy szolgáljon – tette hozzá Gyöngyösi Márton.

Szerinte az európai politikai kultúrának elengedhetetlen része és feltétele a szövetség- és koalíció-építési képesség.

Ami elmegy a vezérelvűséghez szoktatott észak-balkáni ugaron, az a Lajtától nyugatra nem

– vélekedik a jobbikos politikus, aki úgy látja, Orbán így csak „egy bosszantó, de jelentéktelen, elszigetelt porszem a gépezetben, tüske a köröm alatt”, Európa pedig mehet tovább a maga útján.

(Címlapkép: Gál Kinga, a Patrióták Európáért európai parlamenti frakció alelnöke, a Fidesz európai parlamenti képviselője és Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti listavezetője a Patrióták Európáért európai parlamenti frakció alakuló ülése után tartott sajtótájékoztatón az Európai Parlament brüsszeli épületében 2024. július 8-án. MTI/Bodnár Boglárka )