Megalakult a Patrióták Európáért frakció, a harmadik legnagyobb erő lett az EP-ben

Megalakította frakcióját a Patrióták Európáért (Patriots for Europe) hétfőn az Európai Parlamentben, elfogadták az alapszabályzatot, megválasztották az elnököt, illetve az alelnököket is - számolt be Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti delegációjának elnöke X-en.

Emlékezetes, miután több mint három éve igen forróvá vált a helyzet, amire válaszul a fideszes képviselők megelőző jelleggel "kiléptek" az Európai Néppárt frakciójából, a kormánypárti politikusok most elhagyhatják a "politikai senkiföldjét".

A frissen létrehozott EP-frakció 12 országból összesen 84 képviselővel a harmadik legnagyobb csoport lett.

Elnökké Jordan Bardellát (Rassemblement National, Franciaország), első alelnökévé Gál Kingát (Fidesz, Magyarország) választották. A további alelnökök Roberto Vannacci (Liga, Olaszország), Klára Dostálová (ANO, Csehország), Sebastiaan Stöteler (PVV, Hollandia), António Tânger Corrêa (CHEGA, Portugália), Hermann Tertsch (VOX, Spanyolország) és Harald Vilimsky (FPÖ, Ausztria).

Érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy a csoport összetétele nagyon heterogén, így nagy kérdés, hogy a jövőben vajon mennyire lesz sérülékeny.

Ezek a pártok és képviselők alkotják a frakciót

🔴Magyarország: Fidesz – 10 képviselő; Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) – 1 képviselő

🔴Ausztria: Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) – 6 képviselő

🔴Csehország: Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) – 7 képviselő; Oath and Motorists párt – 2 képviselő

🔴Portugália: Chega! – 2 képviselő

🔴Spanyolország: Vox – 6 képviselő

🔴Hollandia: Szabadságpárt (PVV)–6 képviselő

🔴Dánia: Dán Néppárt (DK)– 1 képviselő

🔴Belgium: Flamand Érdek (VB) – 3 képviselő

🔴Franciaország: Nemzeti Tömörülés – 30 képviselő

🔴Görögország: Voice of Reason párt – 1 képviselő

🔴Lettország: Latvia First párt – 1 képviselő

🔴Olaszország: Liga párt – 8 képviselő

Az új EP-frakció létrehozásáról még június 30-án írt alá Bécsben egy dokumentumot Orbán Viktor, a Fidesz elnöke Herbert Kickllel, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnökével és Andrej Babišsal, a cseh ANO vezetőjével.

