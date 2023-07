Gyöngyösi Márton: Navracsics üres dumájától egy magyar diák sem fog tudni Erasmusra menni

Ismeretes, Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter az erdélyi Tusnádfürdőn a minap azt hangoztatta, szerinte az egyetemi modellváltás nem fideszes modellváltást jelent. „Süketek párbeszéde zajlik a tudósok, szakemberek, illetve a politikusok között” – vélekedett a tárcavezető, aki arra is kitért, meglátása alapján a modellváltás lényege, hogy terhet kell rakni az egyetemek vállára, és úgy véli, az egész folyamat a piaci igényekhez igazodik.

Navracsics azonban továbbra sem válaszolt Gyöngyösi Márton rendkívüli parlamenti ülésnapot szorgalmazó nyílt levelére. A Jobbik-Konzervatívok elnöke, EP-képviselője a miniszternek jelezte, pártja hosszú hónapok óta jelzi, hogy kifutunk az időből, és ha az Orbán-kormány nem hajtja végre mielőbb az egyetemi alapítványok összetételének összeférhetetlenségét megszüntető törvénymódosítást, akkor a szeptember elsejével kezdődő tanévben hallgatók és kutatók ezrei eshetnek ki az Erasmus+ és a Horizont-programokból. Ezért az ellenzéki párt a parlament rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte Erasmus-ügyben.

Ennek kapcsán Navracsics Tibor az ATV-nek úgy reagált, hogy nem tud semmilyen „apokaliptikus határidőről”, és teljesen az Európai Bizottságon múlik, az ő felelősségük, megérkeznek-e a szükséges források. Arról is szólt, hogy nyáron már nem, hanem csak ősszel terveznek tárgyalást a kérdésről.

A felsőoktatásban tanulók számára fontos Erasmus-programmal és az egyetemek modellváltásával kapcsolatban megkerestük Gyöngyösi Mártont, hogy értékelje Navracsics nyilatkozatát minderről. Mint a konzervatív pártelnök fogalmazott: „Értem, hogy a Fidesz világában egy dolog számít, és ez a hatalom megtartása, amiért az sem nagy ár nekik, ha nyilvánvaló hazugságokkal traktálják az embereket. Mi, a Jobbik-Konzervatívok politikusai viszont úgy gondoljuk, hogy léteznek a szikár tények, minden más pedig üres duma”.

Na most a szikár tény az, hogy egész Európa úgy látja, az egyetemi modellváltás a Fidesz hatalmának kiterjesztéséről szól. Ennek következtében pedig szeptember 1-től a magyar fiatalok nem mehetnek Erasmus-félévre, a kutatók pedig elesnek a Horizont-pályázatoktól. Minden más európai fiatal mehet, a magyarok meg nem, és ez a Fidesz miatt van. Ez a szikár tény

– jelentette ki az Alfahírnek Gyöngyösi, aki egyben kiemelte:

Az, hogy Navracsics Tibor mit hord össze piacról, meg komplex modellekről, meg stratégiaalkotó egyetemekről, az az üres duma, mert ettől egy magyar diák sem fog tudni Erasmusra menni.

„Ebből pedig ismét egy szikár tény következik, mégpedig az, hogy Navracsics Tibor egy hazug és gyáva alak. Hazug, mert mosolyogva hitegette a magyar fiatalokat, és hitegeti most is azzal, hogy nem lesz baj, pedig ha nem teljesen ostoba (ezt az opciót se zárjuk ki), akkor ő is tudja, hogy a baj óriási. És gyáva is, mert most sem mer egyenesen kiállni, és a magyar fiatalok szemébe mondani, hogy ő és a kommunista fideszes elvtársai alaposan elintézték a magyar fiatalok álmait, karrierjét, és jövőjét” – húzta alá lapunknak a Jobbik elnöke.

