Harrison Fordról neveztek el egy újonnan felfedezett kígyófajt

Harrison Ford amerikai filmsztár egy újonnan felfedezett kígyófaj névadója lett - számolt be róla a kígyókutatással foglalkozó Német Herpetológiai és Terrarisztikai Társaság (DGHT) kedden.

A mindössze 40 centiméteres hüllő, melyet egy nemzetközi kutatócsoport fedezett fel még májusban az Andokban, hivatalosan a Tachimenoides harrisonfordi nevet viseli. A DGHT kiemelte, hogy a névadással a 81 éves színész természetvédelem iránti elkötelezettsége előtt tisztelegnek.

A sárgásbarna színű, fekete foltokkal tarkított, barna hasú kígyó emberekre ártalmatlan, békés faj.

Edgar Lehr német herpetológus, a felfedező kutatócsoport egyik tagja a dpa német hírügynökségnek az MTI szerint elmondta: Harrison Ford értesült a névadásról, és megjegyezte,

az általa alakított Indiana Jonesszal szemben kedveli a kígyókat.

A Conservation International nonprofit szervezet által készített Nature Is Speaking című dokumentumfilm-sorozatban - melynek minden része más színész hangján más-más természeti egységet mutat be - az óceán Ford hangján szólal meg.

Nem Harrison Ford az első, akiről állatfajt neveztek el: Edgar Lehr elmondása szerint korábban egy békafajtát kereszteltek el a világhírú brit természettudósról, Sir David Attenborough-ról.

"Ezzel természetesen az állatokra igyekszünk felhívni a figyelmet, valamint arra, hogy milyen sok állatfajta vár felfedezésre"

- nyilatkozott a perui kutatócsoport vezetője.

