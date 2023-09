Hivatalos: a Vodafone a jövőben már One néven fut

A Vodafone mostantól a One nevet fogja viselni Magyarországon is, a vállalatcsoport más országokban található mobilszolgáltatásaihoz hasonlóan - számol be a hírről a hvg.hu.

A 4iG Nyrt. vállalatcsoporthoz tartozó cég jelentős átalakulása már korábban is ismert volt, a névváltoztatáson túl változás áll be a Vodafone Magyarország menedzsmentjében. A márkaváltásért pedig a továbbiakban a társaság új kereskedelmi stratégiai igazgatója, Mohamed ElSayad fog felelni.

A lap emlékeztet, hogy a NER-kedvenc informatikai cég az idei első félévére vonatkozó jelentés szerint jelentősen növelte árbevételeit, és javította eredményességét is, amihez hozzájárult a társaság átalakulása is. Az előző év hasonló időszakához képest a 4iG 118,5 százalékkal, azaz 266,2 milliárd forintra tornázta fel nettó árbevételeit, adózott eredménye pedig 7,8 milliárd forint lett. A cég közleménye szerint

a 4iG adózás előtti jövedelme tavaly 1,7 milliárd forint volt és továbbra is a növekedésen fog dolgozni.

Ismeretes, a rendszerváltás utáni időszak legnagyobb vállalati felvásárlása ment végbe, amikor a 4iG-vel közösen az állam úgy döntött, megveszi a Vodafone Magyarországot mintegy 700 milliárd forintért.

