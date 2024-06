Hogyan cseréljünk ablakot 2024-ben pályázattal? (x)

Nehéz kérdés az ablakok cseréje anyagi szempontból és annak fényében is, hogy milyen ablakot válasszunk. Amellett, hogy a ház esztétikai megjelenéséért is felel, sok más szempontból fontos döntés a csere.

Az egyik ilyen szempont, hogy a hőszigetelő hatásfoka megfelelő legyen, így a komfortérzetünket is meghatározza otthon. Viszont nem csak energiahatékonyság szempontjából előnyös a csere.

A hőveszteség csökkentése mellett törésbiztos üveggel az otthonunk biztonságát is fokozza, ráadásul az ingatlan piaci értékét is képes növelni. A szén-dioxid-kibocsátás csökkentése pedig már csak hab a tortán, amivel hozzájárul a környezettudatos élethez is.

Milyen pályázati lehetőségek vannak?

Többféle ablakcsere pályázat közül lehet választani attól függően, hogy milyen az épület és ki a pályázó. Az Otthonfelújítási Program 6 millió forint támogatást nyújthat annak, aki az 1990 előtt épült családi házát szeretné korszerűsíteni.

Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram 1,1 milliárd forint keretösszeggel támogatja az épületek energiaveszteségének csökkentését. Azoknak a magánszemélyeknek nyújt támogatást, akik magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező lakástulajdonosok.

Az Erzsébetvárosi Lakásfelújítási Támogatás pedig a nevéből adódóan az erzsébetvárosi ingatlantulajdonosok számára nyújt lehetőséget. Ez a támogatási forma maximum 2 millió forint lehet. Ez fedezheti a bekerülési költség 40 vagy 60%-át is, nyílászárótól függően.

Ki pályázhat ablakcsere programra?

A Thermo-Lak Kft. szakemberei segítenek a tervezéstől egészen a beépítésig. Azt viszont fontos szem előtt tartani, hogy kik tartozhatnak a pályázók közé. Már említettük, hogy azok a magánszemélyek pályázhatnak, akik életvitelszerűen lakott lakóépülettel és bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkeznek.

Emellett viszont lehet a pályázó társasház és lakásszövetkezet is. Viszont sokkal nagyobb előnyt élvez egy társasház a pályázati döntés esetén, mivel nagyobb mértékű energiamegtakarítás érhető el egy többlakásos épület nyílászáró cseréjével.

Oktatási és egészségügyi intézmények is pályázhatnak, mert a megtakarítás mértéke szintén jelentős lehet. Ezzel pedig a fenntartható működést hosszú távon tudja biztosítani.

Mit kell tudni a pályázati kritériumokról?

Abban az esetben lehet pályázni, ha a csere az épület hőszigetelését javítja, illetve csökkenti az energiafelhasználás mértékét. Ez pedig az ablakokra és a kültéri ajtókra vonatkozik. Ezeken kívül a támogatható tevékenységek közé tartoznak a hőszigetelt redőnyök és szúnyoghálók is.

A beruházás mértékétől függően, a támogatás összege is eltérő. Általában azonban mindegyik támogatásra igaz, hogy a teljes beruházási költség bizonyos részét fedezi, ezzel segítve a háztartások költségvetését.

A támogatási arány is változó az egyes pályázatokat tekintve. Ami nagyon fontos, hogy 50 és 75 százalék között mozog ennek mértéke. Ami pedig azt jelenti, hogy legrosszabb esetben is a költségek felét fedezi a támogatás mértéke.