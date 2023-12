Hogyan lehet eldönteni, hogy két telefon közül melyiket válasszam? (x)

A kérdés egyáltalán nem hiábavaló, hiszen sokakkal megesik, hogy a szívük és az eszük (pénztárcájuk) hadakozik egymással ebben a helyzetben. Vegyük például a Xiaomi 13T széria okostelefonjait! Itt az alapkészülék és a Pro is remek tulajdonságokkal bír, ráadásul mindkettő jó áron szerezhető be a CoolMobile.hu oldalon. Nézzük azért a különbségeket! Mi szól az egyik vagy a másik mellett?

Állítsunk fel egy szempontrendszert!

Mindenekelőtt írjunk egy listát arról, mi az, ami fontos egy telefonnál a számunkra? A kinézet? A méret? Az akkumulátor üzemideje? A kamera? Netán csak az ár?

Ahhoz, hogy tisztán lássuk az igényeinket, meg kell határoznunk azt is, hogy mire kell elsősorban a telefon. Van, aki csak ügyintézésre, hírek olvasására, egy-két családi fotó készítésére használja az okoseszközt. Mások a munkájukat végzik rajta: leveleznek, különböző programokat töltenek le rá, meetingekhez is igénybe veszik.

Ezt tudatosítva már könnyebben dönthetünk például arról, hogy mennyire fontos nekünk a szelfikamera vagy az, hogy Dual SIM-re is alkalmas a készülék. De lehet, hogy a szín vagy a méret sem mindegy!

Xiaomi 13T 5G és Xiaomi 13T Pro 5G

Konkrét példákkal is szeretnénk illusztrálni a helyzetet – ehhez a Xiaomi 13T szériát vesszük alapul, hiszen igen kedvelt mobilokról van szó, és ráadásul méretüket tekintve is megegyeznek (162,2 x 75,7 x 8,5 mm, a kijelző pedig 6,67 hüvelyk). Mindkettő csúcskategóriás, és már az alapkészülék is olyan paraméterekkel rendelkezik, amelyeknél nem is kívánhatnánk jobbat.

Íme, néhány előnye a Xiaomi 13T 5G-nek:

• Kiváló fotókat készíthetünk vele a 3 különleges hátlapi kamerának köszönhetően, amelyek támogatják a panoráma- és HDR-módot, valamint a 4K-s videórögzítést is.

• A szelfikamera 20 MP-es.

• AMOLED kijelzője 144 Hz-es képfrissítéssel dolgozik, a fényerősség 2600 nit.

• Kapható 8 vagy 12 GB RAM-mal is, amihez nem bővíthető, 256 GB-nyi belső memória járul.

• Aksija 5000 mAh, ami 42 perc alatt tölthető fel 100%-ra.

Mivel tud többet a Pro? Fényképezés terén semennyivel, de videókészítésben jobb: ezzel nemcsak 4K-s, hanem 8K-s felvételek is készülhetnek! Különbség van még az akkumulátor tekintetében is: a 120 wattos töltésnek köszönhetően 19 perc alatt lesz teljes az 5000 mAh-s cella. És még egy nagy előny: ez a készülék kapható 512 GB-os és 1 TB-os belső memóriával is!

Hogyan döntsünk?

Az árakat is vegyük figyelembe, és nézzük meg, érnek-e plusz pénzt a többlettulajdonságok. Például ha amúgy sem sokat videózunk, és ráérünk bármikor tölteni az aksit, ráadásul nem vagyunk nagy emlékgyűjtők, akkor lehet, hogy felesleges megvenni a nívósabb készüléket.

Kérjünk szakszerű segítséget, ha tanácstalanok vagyunk: a CoolMobile.hu webáruház ügyfélszolgálatán mindig készséggel állnak rendelkezésünkre.