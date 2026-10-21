Januárra fizetésképtelenné válhat Dunaújváros

A nehéz helyzetről a Fejér megyei város kabinetirodájának vezetője számolt be a Magyar Hangnak adott helyzetértékelésben. Medgyesi Miklós emlékeztetett: Dunaújváros önkormányzata már a korábbi ciklusokban is nehézségekkel küzdött.

„Az, hogy valami nincs rendben már akkor látszott, hiszen a választásra szánt fejlesztéseket már csak hitelből tudták finanszírozni; 1,5 milliárd forintot vett fel erre a célra a fideszes vezetés, miközben a gazdasági mutatók országosan jók voltak”

– fogalmazott a kabinetvezető, hozzátéve, hogy bár a kiadások mérséklésével kezdetben sikerült stabilizálni a gazdálkodást, a helyzetet tovább súlyosbították az elvont források.

A város számára az igazi mélyütést a 2021-es kormányzati döntés hozta el, amikor a különleges gazdasági övezetek kijelölésével évi 1,2 milliárd forinttól fosztották meg a települést. Ehhez csatlakozott a Dunaferr 2022-es drámai összeomlása. Az önkormányzat korábban fizetési könnyítésekkel próbálta segíteni a bajba jutott Vasművet és annak 4500 dolgozóját, ám a gyár végül megmentés nélkül maradt. A privatizációs kísérlet kudarccal zárult: a tulajdonba jutó indiai cég nem indította újra a termelést, a dolgozókat elbocsátották, a felszámolás során pedig a város is hatalmas veszteséget könyvelhetett el.

„Több mint 4 milliárd forint hitelezői igényünk van a Dunaferr-csoport felé és csaknem 7 milliárd forint az a bevételkiesés, amely a csőd és az Orbán-kormány sikertelen privatizációja miatt érte Dunaújvárost”

– mutatott rá Medgyesi Miklós, aki hangsúlyozta, hogy a különleges gazdasági övezet révén elbukott összegekkel együtt a dunaújvárosi kasszát összesen 18 milliárd forintos hiány terheli.

A kabinetvezető szerint ezen a tátongó lyukon csak két módon lehetne enyhíteni: vagy az ingatlanadó lakossági kiterjesztésével, vagy azzal, ha a kabinet visszaállítja a 2021 előtti állapotot, és a város megkapja a Hankook gyár adójának neki járó részét. Ezen felül elengedhetetlen lenne a gazdaság élénkítése, a Vasmű részleges újraindítása, valamint egy új ipari park kialakítása, amihez azonban állami segítségre lenne szükség.

Tudni kell, hogy Dunaújvárosban a Modern Városok Program korábbi tervei sem valósultak meg – hiába ígérte meg azt maga Orbán Viktor -, a tervezett áruforgalmi csomópontot végül Iváncsára tették, így az ahhoz kapcsolódó adóbevételek is elkerülték a várost.

„Városunk polgárai több alkalommal mondtak nemet a Fideszre és mutattak példát az egész országnak. Egyszerűen nem hagyhatjuk őket cserben!”

– szögezte le Medgyesi Miklós, hozzátéve, hogy a térség országgyűlési képviselője, Nagy Ervin is tisztában van a kihívásokkal.

„A párbeszéd folyamatos, arra is javaslatot tettünk, hogyan állítható vissza a különleges gazdasági övezet előtti állapot. Bízunk abban, hogy a kormányzat meghallja a dunaújvárosiak hangját és időben lép” – összegzett a kabinetvezető.

A helyzet kritikus: amennyiben a kormánynak nem sikerül rövid időn belül megoldást találnia a vitatott forráselvonásokra, a 90 ezres térség központjában rövidesen megbénulhatnak a közszolgáltatások, és több száz munkavállaló maradhat bér nélkül.