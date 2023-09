Jobbik: Ahol akkumulátorgyárak nőnek ki, ott hozzá kell szokni a vendégmunkások beilleszkedési problémáihoz

Budapest és Debrecen után Nyíregyházán is bejelentette a Jobbik-Konzervatívok, hogy aláírásgyűjtést indítanak mától a migránsmunkások betelepítése ellen.

Az ellenzéki párt alelnöke kijelentette, hogy tucatnyi alkalommal járt már a körülbelül 110 ezer fős városban különféle kampányok alkalmával, de

soha nem találkozott még Nyíregyházán ilyen nagyszámú érdeklődéssel, mint most a vendégmunkások importja apropóján.

Z. Kárpát Dániel elmondta, a helyiek is most szembesülnek azzal, hogy országos viszonylatban akár három Nyíregyháza lakosságával megegyező számú migránsmunkás töltheti meg Magyarország különböző pontjait.

Ahol akkumulátorgyárakat és olyan beruházásokat létesítenek, amelyek tömegesen vetik fel a vendégmunkások érkezésének igényét, ott hozzá kell szokni egyfajta társadalmi találkozáshoz, és beilleszkedési problémákhoz, ahogy az már néhány helyen fel is merült hazánkban

- fogalmazott az ellenzéki képviselő, hozzáfűzve, talán Magyarország kulturális arculata is megváltozik ennek nyomán.

A jobbikos politikus a szülőföldön való boldogulás jegyében kifejtette, pártjával azért küzdenek, hogy mindenki megtalálhassa a számítását itthon, így sokkal inkább a kényszerből, lakhatási és megélhetési nehézségek miatt elvándorló fiatalokat csábítanák haza.

Arra is kitért, hogy számos magyar keres munkát idehaza is, őket pedig ingyenes átképzési programokkal be lehetne vonni a munkaerőpiacra, ezzel szükségtelenné téve más országokból érkező vendégmunkások idetelepítését.

Ez veszélyes! Magyarországon a vendégmunkások ilyen szintű, tömeges jelenlétére nem lenne szükség akkor, ha hazacsábíthatnánk a kényszerből kivándorlókat, és ha megbecsülnénk azokat, akik ingyenes átképzési programokkal igenis boldogulni tudnának.

- emelte ki Z. Kárpát, aki azt is hangsúlyozta: ennek érdekében a Jobbik intenzív aláírásgyűjtésbe kezd, és nem csupán itt, hanem Budapest és Debrecen mellett Miskolcon és más városokban is elindult az országban.

Elárulta azt is, a következő hetekben arra törekednek, hogy minél több magyar polgár találkozzanak ezzel a problémával, azaz az Orbán-kormány szervezett vendégmunkás-importjának felpörgetésével.

A Jobbik Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei elnöke szintén a magyar embereket érintő problémának festette le a külföldi migránsmunkások tömeges behozatalát.

Gyüre Csaba emlékeztetett:

a Jobbik-Konzervatívok az egyetlen párt Magyarországon, amelyik régóta következetesen kiáll a migránsok bárminemű betelepítése ellen. Mi kényszerítettük rá az Orbán-kormányt, hogy tegyen végre az illegális bevándorlókkal, vagy épp a letelepedési kötvényes migránsokkal szemben.

A most is zajló migránsmunkás-betelepítés kapcsán elmondta, ezáltal alacsonyan maradnak a bérek, ráadásul a Szabolcsban élők a legkitettebbek a bérszintet tekintve, és a nyugdíjak is csekélyebbek.

Ebben a vármegyében a legmagasabb a munkanélküliségi ráta, vagyis itt észszerű munkaerő-gazdálkodással meg lehetne oldani a problémát - világított rá Gyüre, utalva arra, hogy a magyar fiatalok 40 százaléka külföldön képzeli el a jövőjét. Az érintettek többnyire gazdasági okokból, illetve a politikai berendezkedés miatt távozna hazánkból.

Ez az Orbán-kormány felelőssége, és ha mindez így folytatódik, akkor Magyarországon egy kulturális átrendeződés fog bekövetkezni, ugyanúgy, mint Németországban és Franciaországban

- emelte ki a jobbikos politikus, aki óva int attól, hogy ezen országok sorsára jussunk a társadalmi összetétel tekintetében.

Gyüre Csaba végül reményét fejezte ki, hogy a kormányzatot rá tudják kényszeríteni politikája felülbírálatára, és hogy a magyarok többsége a Jobbik törekvésével ért egyet, így támogatja petíciójukat.

(Címlapkép és fotók: Nyíregyházán gyűjt aláírást a Jobbik-Konzervatívok - Béli Balázs/Alfahír)