Jobbik: "Druzsba-díjas külpolitika: Az Orbán-kormány a végsőkig kitart a háborús bűnös Putyin mellett"

A Jobbik-Konzervatívok az alábbi közleménnyel reagált a Kormányinfóra:

"A béke pártján állunk továbbra is – mondta Gulyás Gergely a mai Kormányinfón, miután üdvözölte a kormánypárti képviselők által elfogadott „békehatározatot”. Ezzel a fideszes politikus egyértelművé tette, hogy az Orbán-kormány nemcsak a történelem vesztes oldalára állt, de ott is akar maradni. Szomorú, hogy a magát nemzetinek nevező Fidesz-KDNP-kormány még a szomszédos országban vívott, magyar emberek tízezreit menekülésre késztető háborús konfliktust is a magyar nemzet szándékos megosztására, hazug politikai propagandára használja, amikor háborúpárti és békepárti politikáról beszél. Hiszen mindenki békepárti, csak miközben a Fidesz-KDNP a Parlamentben moszkvai ukázra Putyin békéjét szavazta meg, addig a Jobbik-Konzervatívok az igazságos béke mellett áll, amely az ukrán területeket agresszorként elfoglaló orosz csapatok kivonulását jelentené a megszállt területekről. Ma már ezt az álláspontot képviseli a Vatikán, az ENSZ Közgyűlése, de újonnan még Novák Katalin köztársaság elnök asszony is. Hiányoltuk is Gulyás Gergely elhatárolódását Novák Katalintól az Orbán-kormány által nyilván „háborúpártinak” titulált kijelentései miatt. Gulyás Gergely ehelyett megveregette a Fidesz-KDNP kétharmados parlamenti többségének vállát azért, mert deklarálta, hogy az Orbán-kormány a vesztesek oldalán marad. Azonban hosszú távon sem Gulyás, sem a propaganda nem tudja elterelni a magyar emberek figyelmét arról, hogy a kormány elhibázott politikájának árát fizetjük a gázszámlán, a boltokban, az önkormányzati intézményekben. Egyre több honfitársunknak nyílik fel a szeme, hogy az Orbán-kormány a történelem vesztes oldalára állt, ezzel pedig nemcsak felszámolta Magyarország biztonságát, hanem a magyar emberek megélhetését is veszélybe sodorja. Egy felelős kormánynak már régen haza kellett volna hozni az Orbán-kormány oroszbarát és korrupt politikája miatt visszatartott uniós pénzeket.

A Jobbik-Konzervatívok – egyedüli jobboldali pártként, amely büszkén felvállalja 1956 szellemi örökségét, és ki meri mondani, hogy „Ruszkik, haza!” – azért küzd, hogy Magyarország a győztesek mellé álljon és biztonságban maradjon az Európai Unióban, a magyar emberek pedig ne távolodjanak Európától és az európai életszínvonaltól, hanem folyamatosan zárkózzunk fel ahhoz!"