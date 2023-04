Kormányinfó: elfolyik a magyar ivóvíz, 333 milliós bírság a hazai boltosokra

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón elismerte, hogy csak részben sikerül(het) a gazdasági szereplők megsegítése az energiaválság alatt, ugyanakkor minden forrás rendelkezésre áll a lakossági rezsicsökkentés fenntartására; pontosabban mindenki számolhat azzal, hogy az átlagfogyasztásig nem lesz változás - (értjük a különbséget? - a szerk.)

A tervek szerint ez az ár nem csak az év végig lesz így, ha van rá lehetőség, továbbra is így marad - tette hozzá.

A kormány arról is döntött, hogy a végső menedékes szolgáltatásba tartozó vállalkozások és önkormányzatok, egyházak, alapítványok, ha december 31-ig nem kötöttek szerződést, akkor automatikusan az akkori árnak megfelelő kategóriába kerültek. A kormány be fog avatkozni a szerződésekbe: mintegy 14 ezer ügyfélnek, vállalkozásoknak, önkormányzatoknak, egyházaknak segítenek kedvezményes árszabással.

Egy fontos megállapítést is tett a kormányzat. Végre hozzányúlnak a magyar víziközmű-rendszerhez. Gulyás Gergely felidézte, a vízvezeték-rendszer felújítás szükségessé vált, átlagosan 22 százalékos a hálózati vízveszteség, de van olyan régió, ahol 60 százalék is. Nemcsak átfogó felújításra, hanem egységes árrendszer kidolgozására is felkérték Lantos Csaba energiaminisztert.

Gulyás Gergely a kormány nevében üdvözölte a fideszes "békenyilatkozat" parlamenti megszavazását.

A fekete levest Szentkirályi Alexandra kínálta fel.

A kormányszóvivő arról beszélt, hogy január 23. és 29. között végzett árstoprazzián 430 jogszabálysértést állapítottak meg és összesen több mint 330 millió forint bírságot szabtak ki a fogyasztóvédelem munkatársai. Az egyhetes ellenőrzés során 334 eljárást indítottak. A jogsértést 179 ügyben már megállapították és a bírságokat is kiszabták, 83 esetben az eljárás megszűnt, mert végül nem találtak jogsértést és 72 eljárás még nem fejeződött be.

Üzletenként átlagosan két-három jogsértés történt, tehát a 179 ügyben 430 jogsértést állapítottak meg a hatóságok és összesen 333 millió 300 ezer forintos bírságot szabtak ki.

A legjellemzőbb szabálysértés az volt, hogy a boltok polcairól hiányoztak az árstopos termékek, miközben a raktárakban volt belőlük.

Idetartozik, hogy júniusig bevezetik az online árfigyelő rendszert is (erről ITT írtunk), amely szintén arra hivatott, hogy a kiskereskedők árképzését vizsgálják, és ahol kell, beavatkozzanak, és ahol kiugróan magas a termékek ára, fogyasztóvédelmi eljárást is tudnak majd indítani.