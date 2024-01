Jobbik: Laktanyákból bérlakásokat ahelyett, hogy az enyészetnek és a rohadásnak adják át őket!

Országos programot indít a Jobbik-Konzervatívok, amelynek célja, hogy a laktanyákból bérlakásokat építsenek. Z. Kárpát Dániel, a konzervatív párt országgyűlési képviselője keddi sajtótájékoztatóján a Petőfi laktanya Honvéd Folyami Flottilla egykori bázisa előtt arról beszélt, hogy

rengeteg olyan laktanya, illetve a nem túl kellemes emlékű szocializmusból itt maradt, lepusztult állagú ipartelep van hazánkban, amelyeknek a helyén darabonként akár több száz bérlakást is lehetne varázsolni.

Az ellenzéki politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy ezeket az üzemegységeket sok esetben súlyos milliókért őrzik. Nemrégiben Ercsiben, Fejér vármegyében az évtizedekkel ezelőtt bezárt, üres, romos laktanya előtt tartott sajtótájékoztatót a párt, ahol éppen ezt a problémát tapasztalták.

Mint Z. Kárpát hangsúlyozta:

a már évtizedek óta zárva lévő épületek őrzése egy olyan folyamatosan jelentkező költség, amit lehetne a magyar fiatalok lakhatására és szülőföldjükön való boldogulásukra is költeni.

Kifejtette:

A Jobbik-Konzervatívok egy olyan országos bérlakásprogramot szeretne, amely feltárja egyrészt ezeket a helyeket, majd területenként akár több száz bérlakást is építene a helyükre, amelyekben maximum a piaci ár feléért lehetne beköltözni.

A pénzügyi háttérről szólva Z. Kárpát elmondta, megtalálták a magyar költségvetésben ennek a bérlakásprogramnak a helyét, amihez a „Mi Várunk” programot dolgozták ki, mely lehetővé tenné, hogy évente 5-10 ezer új építésű bérlakást biztosítson a magyar fiataloknak és családoknak.

Úgy látja, soha nem volt olyan könnyű uniós forrást is szerezni erre a célra, ha ez környezetvédelmi és fenntarthatósági szemponttal is párosul. Mint mondta, aki ismeri az Unió működési mechanizmusát, az tudja, hogy akár új jogcímet is lehet javasolni.

Arra szólítjuk fel a kormányt, hogy kezdjen el végre egy értelmes háborút Brüsszellel a magyar fiatalok lakhatásáért, szülőföldön való boldogulásáért!

- fogalmazott, hozzátéve, hogy sikeres kezdeményezés esetén “terebélyesítenék” azt egy kelet-közép-európai, regionális kezdeményezéssé. Ehhez pedig mind a magyar parlamentben, mind az összes lehetséges fórumon képviselni fogja az ügyet.

Z. Kárpát Dániel arról is beszélt, hogy a tavaszi országjárása során felkeresi az összes hasonló állapotban lévő, lepusztult laktanyát és gyártelepet, hogy egy kész “térképpel” rendelkezzen, hogy hol, pontosan hány száz bérlakást lehetne építeni a magyaroknak.

A szintén a Petőfi laktanya előtt Kálló Gergely elmondta, ez nem egy pillanatnyi és egyszerű ötlet, hanem egy kidolgozott és átgondolt terv, amit Z. Kárpát felvázolt. A gyakorlatban is már vizsgáltuk azon épületeket, lehetőségeket, ahol meg tud valósulni ez a bérlakás-építési program - fogalmazott Kálló.

A jobbikos politikus felidézte, a Fejér vármegyei Ercsiben van a romos II. Rákóczi Ferenc laktanya, ami a mai napig állami kézben van. Hozzáfűzte, még országgyűlési képviselőként érdeklődte meg a Honvédelmi Minisztériumtól, hogy az ercsi laktanya sorsa kapcsán mit terveznek. Úgy értékelt, a válasz kiábrándító volt, ugyanis

annak ellenére, hogy hosszú évek, évtizedek óta élőerővel őrzik az épületegyüttest, semmiféle jövőbeli tervvel nem rendelkeznek a laktanyával kapcsolatban. Tehát az enyészetnek és a rohadásnak adják át az egész épületegyüttest

- húzta alá a Jobbik-Konzervatívok a Fejér vármegyei politikusa.

Kálló Gergely azzal folytatta, az Újpesten található, mögöttük álló laktanyát illetően egész más a helyzet. Beszámolt arról, hogy hétfőn felkeresték az újpesti önkormányzat részéről Czigler László alpolgármestert, a laktanyával mihez kívánnak kezdeni. Az alpolgármester pedig kifejtette, a IV. kerületi Petőfi laktanya már nem állami kézben van, magántulajdonba került, és ott egy lakásfejlesztés fog a közeljövőben megvalósulni.

A magántőkének tehát megéri ezen épületek hasznosítása, egyedül a magyar államnak nem, még úgy sem, hogy óriási uniós forrásokat lehetne mozgósítani

- tette hozzá.

Kálló kért mindenkit, és kifejezetten a magyar fiatalokat is, hogy támogassák a jobbikos Mi Várunk programot online felületeiken. Végül azt ígérte, a jövőben több hónapos munkával fel fogják térképezni Magyarországon azon lehetséges épületeket, ahol ilyen megoldásokat könnyedén meg lehetne valósítani.

(Címlapkép, fotók: Z. Kárpát Dániel és Kálló Gergely sajtótájékoztatója az újpesti laktanyánál - Béli Balázs/Alfahír)