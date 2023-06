Jobbik-Konzervatívok: Újabb jobbikos siker, hogy végre kivezetik a szemfényvesztő ársapkákat

"Jó reggelt! – a délelőtti időpont dacára így is felvezethetnénk a mai kormányinfót, ahol Gulyás Gergely többek között azt is közölte: augusztus elsejétől megszűnik az árstop. Az a kommunista módszer, ami jó ideje csak tovább növelte és repítette fokozatosan Európában az élre a magyar családokat sújtó Orbán-inflációt, és aminek a kivezetését a Jobbik-Konzervatívok már több hónapja sürgeti"

– fogalmazott friss közleményében a Jobbik-Konzervatívok.

Az ellenzéki párt szerint ha végignézzük az elmúlt hetek eseményeit, nem meglepő, hogy a kormány a magyar emberek kárára ezúttal is későn ébredt:

"Hosszú ideje követeltük, hogy SZÉP-kártyán hideg élelmiszert is lehessen vásárolni, ahogyan az egynapos autópálya-matrica bevezetését is régóta szorgalmaztuk. Sokkal több pénz maradt volna az emberek zsebében, ha a kormány a magyar nemzeti érdekeket tartja szem előtt, időben lép, nem söpri le több ízben, és nem csak hosszú idő után fogadja meg a Jobbik-Konzervatívok javaslatait, ahogyan tette azt most, a kommunista módszerként alkalmazott ársapkák eltörlésével kapcsolatban is" – nehezményezték a kormányzat halogatását, hangsúlyozva:

"Mondjuk akkor a következőt! De most ne várjanak egy napot sem: járjanak tisztességes, legalább az európai átlaghoz közelítő bérek a magyar munkavállalóknak is, hogy ne egyre inkább leszakadjunk, hanem felzárkózzunk a nyugati életszínvonalhoz!"

"Kamuharcok helyett ezért tessék küzdeni Brüsszelben! Normális béreket, normális életet! Normális Magyarországot!" – zárta a sajtóközleményt a párt.

(Címlapkép: A tojással és a burgonyával kiegészített, élelmiszerárstopról tájékoztató tábla 2022. november 14-én. MTI/Szigetváry Zsolt)