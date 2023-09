Jogállam: a rendőrség szerint nem bűncselekmény, hogy a török elnök testőrei megvertek egy magyar állampolgárt

Akár diplomácia botrány is lehetett volna az incidensből, de a rendőrség - vélhetően tojáshéjon lépkedve - gyorsan rövidre zárta az ügyet. Akkor most már azt is tudjuk, simán megverhetnek a hazádban, ha bemutatsz a török elnöknek. Úgy tűnik, serényen tanuljuk a török "demokrácia-exportot".