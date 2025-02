Kalányos: "Nem barátom a bűnöző roma"

Sok meglepetésben volt már részem az eddigi életem során, de egyik sem okozott akkorát, mint az, amit a minap hallottam, illetve olvastam. - írja a facebookon, Kalányos István roma közíró és polgárjogi aktivista, Tükörkép című írásában.

Kalányos szerint, a történet pedig a következőről szólt.

A Szegedi illetőségű Rafael Lion (polgári nevén: Rafael Balázs Leándrosz - a szerk.) jogász végzettségű személy arra kérte fel a cigányönkormányzatok vezetőit, hogy csatlakozzanak ahhoz az általa "megálmodott" petícíóhoz, hogy a magyar börtönökből engedjenek ki kb. 7000 elitéltet.Sokkolt ennek a tervezete is, mert arra gondoltam, hogy ez a fajta lépés, és megoldás mekkora felháborodást okoz majd a többségi társadalom berkeiben. De, hogy ehhez a felhíváshoz máris 120 cigányszervezet csatlakozott, teljesen bámulatba ejtett. Szinte lesokkolódtam újfent.

A roma polgárjogi aktivista így folytatja:

Egyszerűen nem értem, hogy milyen elgondolás alapján lép meg bárki is a cigányság felelős vezetői közül ilyen lépést, hiszen nekik az lenne a fő feladatuk a sok közül, hogy a békés egymás mellett élés törvényeit, szabályait betartsák az ország cigányai, és a többségi társadalomban élők között. Ez, egy nagyon fontos társadalmi elvárás mindenki részéről, már csak azért is, hogy az a fajta szakadék, ami a mai napig is tapasztalható, ne szélesedjen tovább.Én nem hiszem, hogy a petíciót támogatók köre teljesen átgondolták ezt a helyzetet, Csak remélni tudom, hogy az értelmes, felelősen gondolkodok, családjukért, gyermekük jövőjükért aggódók nem, illetve soha nem fogják ezt a lépést megtenni.

A közíró szerint a másik ok, ami miatt megszülethetett ez a szörnyű gondolat az úriember fejében, az pedig nem más, mint a tükör alkalmazása.

Rafael úr belenézett a tükörbe, és azt látta benne, ahogy Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, kienged a börtönből többszáz embercsempészt! Olyan bünelkövetőket, akiknek a börtönbe lenne a helyük, jó pár évig. Szerintem az országban nem volt olyan személy ,aki ennek a hírnek a hallatán ne kapta volna fel a fejét, aki ennek örült volna.

Kalányos István véleménye szerint Orbán Viktor pontos tükörképet mutatott a petíció kezdeményezőjének.

Végezetül én, mint szintén cigány származású, felelősen gondolkodó ember, arra kérek minden a jövőjükért aggódó cigányt, romát, hogy jól, és átgondoltan döntsenek az ilyen, akár sorsunkat is megpecsételő ügyben. Mondanám ezt abból az aspektusból is kiindulva, hogy eleget szenvedett a cigányság az elmúlt évszázadok alatt, nem kell több gyalázat, nem kell több atrocitás, és főleg nem kell több félelem, de bűnöző sem. Nekem, a jövőben, továbbra sem lesz barátom, a bűnöző roma. (a tükröt pedig jó lenne összetörni.133 darabra)