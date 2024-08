Kárpátalja felé tartó orosz szárnyasrakétát lőtt le az ukrán légvédelem

Egy orosz szárnyasrakétát lőtt le hétfőn reggel Kárpátalja légterében az ukrán légvédelem - közölte hivatalos Facebook-oldalán Viktor Mikita, a Kárpátalja Megyei Katonai Közigazgatás vezetője.

Bejegyzésében Mikita közölte, hogy az Ukrán Fegyveres Erők 650. számú Kárpátaljai Különálló Légvédelmi Géppuskás Zászlóalja lelőtt egy szárnyasrakétát Lemberg (Lviv) és Kárpátalja megyék határán.

"A rakéta a mi régiónk felé tartott"

- közölte Kárpátalja kormányzója, aki egy rövid videót is közzétett az esetről.

A felvétel tanúsága szerint az esemény lakatlan területen történt, károkról nincs információ, a sikeres légvédelmi akció pontos helyét nem közölték.

Az Unian hírügynökség Vitalij Glagola ungvári független internetes újságíró értesülésére hivatkozva azt közölte, hogy egy másik orosz rakétát is megsemmisített a légvédelem Kárpátalja felett.

Rakétákkal és drónokkal támadták az orosz erők Ukrajnát

Az ukrán hatóságok időközben azt közölték, rakétákkal és drónokkal indított nagyszabású légitámadást hétfőn hajnalban ukrán területek ellen több hullámban Oroszország.

Kijevben legalább hét robbanás történt, a támadás miatt a fővárosban részben szünetel az áram- és vízellátás

- jelentette be Vitalij Klicsko polgármester a Telegramon.

Szerhij Popko, Kijev katonai közigazgatásának vezetője ugyancsak a Telegramon a fővárost támadó tíz drón megsemmisítéséről számolt be. Zsitomir, Hmelnyickij, Ternopil és Lviv régiókból is légitámadást jelentettek.

Az ukrán légierő közlése szerint az orosz hadsereg 11 Tu-95-ös nagy hatótávolságú bombázó repülőgépet vetett be, Kinzsal hiperszonikus rakétával is támadták Ukrajnát, és a Fekete-tenger felől is bombáztak ukrán területeket.

Az energiaellátás megbénítása lehetett a cél

Az első jelentések nem számoltak be a két hullámban lezajlott légitámadás okozta károkról, és halálos áldozatokat sem említettek.

Viszont az Ukrajna északnyugati részén fekvő Volinyi, a keleti Dnyipropetrovszki és a déli Zaporizzsjai területről egy-egy halottat jelentettek

- áll a közleményben

Az MTI beszámolójában megjegyzik, a hétfői támadáshullám feltehetően ismét elsősorban Ukrajna energiahálózatát célozta. Az Ukrenergo állami energiaszolgáltató vészleállásokat rendelt el. A légiriadó helyi idő szerint a kora reggeli órákban még érvényben volt.

(Címlapkép: Kép orosz rakétatámadásban megrongálódott épületekről a kelet-ukrajnai Kramatorszkban 2024. augusztus 25-én. MTI/EPA/Ukrán Állami Katasztrófavédelmi Szolgálat)