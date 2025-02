Kártalanítsák a koronavírus áldozatait!

2020 márciusában kirobbant hazánkban a koronavírus járvány. A magam részéről állampolgárként és politikusként is egyformán megdöbbenéssel fogadtam azt a fajta sikerpropagandát, ami felszántotta mindannyiunk lelkét Magyarországon, amelyben a kormány és a koronavírus kezelésével foglalkozó hivatalos szervek és azok képviselői egyfajta sikerként értékelték visszatekintve azt a drámai tényt, hogy honfitársaink közül közel ötvenezer áldozatot követelt ez a drámai járvány.

- jelentette ki sajtótájékoztatóján Adorján Béla a Jobbik elnöke.

A párt vezetője hozzátette, alig talál szavakat arra, hogy megfogalmazza megdöbbenését, mert ebben a helyzetben a gyásznak lenne itt csak a helye. Szerinte ehelyett sikerpropagandáról beszél a kormány egy olyan járványhelyzet után, amely több tízezer halálos áldozatot követelt hazánkban és családokat nyomorított meg.

Úgy véli, a kormány képtelen volt kezelni ezt a fajta hazánkra és az emberiségre rátámadó járványt.

Adorján Béla szerint, ugyanakkor ennek apropóján mindenképpen meg kell emlékeznünk.az elhunytakról, a szétszakított családokról. És szerinte mindenképpen meg kell emlékeznünk azokról is, akik a koronavírus, más típusú áldozataivá váltak. Lelki vagy egzisztenciális áldozatokká.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom éppen ezért azt követeli a magyar kormánytól, hogy kártalanítsa mindazokat, akik elvesztették munkahelyüket a kényszerintézkedés, vagy az oltás felvételének megtagadása miatt.

A Jobbik elnöke kifejtette, ez abban mutatkozott meg, hogy bizonyos munkakörökben, honvédségnél, rendőrségnél, egészségügyi intézményekben, oktatási intézményekben és még sok munkahelyen, arra kényszerítették az állampolgárokat, hogy oltassák be magukat, vagy különben elbocsátják őket állásukból. Sokan úgy döntöttek, hogy vállalják a kockázatot az oltással kapcsolatban. Mások viszont úgy döntöttek, hogy nem vállalják ezt, ami miatt elvesztették munkahelyüket.

Nagyon sokan közülük oly mértékben kerültek egzisztenciális válságba, hogy a lakhatásuk, illetve a hétköznapi megélhetésük is kérdésessé vált. A Jobbik Magyarországért Mozgalom éppen ezért azt követeli a magyar kormánytól, hogy indítson el egy olyan kártalanítási folyamatot, amelyben beismeri bűneit, beismeri tévedéseit és hajlandóságot mutat arra, hogy a tönkretett családokat kártalanítja.

- jelentette ki a párt vezetője.

Elmondta, hogy tiszteletben kell tartani azok döntését is, akik vállalták az oltást és azokét is akik ezt elutasították. Végül leszögezte, határozottan kiállunk tehát azok mellett az emberek mellett, akik a koronavírus lelki és egzisztenciális áldozataivá váltak, kiemelve, hogy a Jobbik a parlament elé fogja vinni ezt a kérdést, a tavaszi ülésszak kezdetén. Utoljára példaként hozta fel, hogy az Orbán Viktor által is nagyra tartott amerikai elnök Donald Trump épp most indított el az amerikai hadseregben egy kártérítési folyamatot azok számára, akiket azért bocsátottak el mert megtagadták az oltás felvételét.