Költöztetés és raktározás? Hova forduljunk? Kinek és miért érdekes ez? (x)

Egy költöztetés jellemzően A-ból B-be való szállítást jelent. Vannak viszont olyan esetek, amikor nem ennyire egyszerű a helyzet, és szükség lehet egy átmeneti tárolásra. Ekkor jó, ha tudunk olyan raktárat igénybe venni, ahol könnyen hozzáférünk a holminkhoz, ami biztonságban van addig, amíg az új címre el nem tudjuk vinni. Ebben a cikkben megnézzük, hogy milyen esetben lehet ez érdekes számunkra, és hogy kihez érdemes ilyenkor fordulnunk.

Mikor lehet érdekes a költöztetés mellett a raktározás is?

Egy költöztetés során a legtöbb esetben arról van szó, hogy van egy kiürítendő lakás, és van egy, ami üresen áll, és várja az oda szállítandó bútorokat. Ez azonban nem minden esetben igaz. Vannak olyan esetek, amikor nem lehet azonnal az új címre vinni a vagyontárgyainkat. Sőt, van olyan is, hogy egyáltalán nincs is új cím. Nézzük, miről is beszélünk!

Amikor egy új ingatlant vásárolunk, vagy egy új albérletbe költözünk, akkor a régiből előfordulhat, hogy még azelőtt kell kiköltöznünk, hogy elfoglalhatnánk az újat. Ekkor valahova el kell szállíttatnunk a holminkat. Előfordulhat, hogy a közelben laknak a szüleink vagy olyan családtagunk, barátunk, akihez el tudunk vinni átmenetileg mindent. De ha nincs ilyenre lehetőségünk, akkor mindenképp kelleni fog egy raktározási megoldás.

Akkor is ez lehet a megoldás, ha egy komolyabb felújításon esik át az ingatlanunk, és nem szeretnénk, ha bármi is útban lenne, vagy megsérülne a munkálatok során. Lehet, hogy meg tudjuk oldani, hogy addig a szülőkhöz költözünk, de a bútorainkat akkor is valahova el kell vinnünk. Erre ismét csak nagyszerű megoldás egy raktár.

Kihez érdemes fordulni költöztetési és raktározási igénnyel?

Alapvetően kereshetünk bárhol a közelben egy megfelelő raktárat addig, amíg nem tudjuk elvinni a bútorokat az új címünkre. De miért ne választanánk azt a céget, aki megfelelő rutinnal rendelkezik a költöztetésben és a raktározásban is?

Például a Servitius és Partnerei költöztetés pont ilyen. Őket megbízva biztosak lehetünk abban, hogy valóban jó helyre fog kerülni mindenünk.

Persze nagyon fontos, hogy a raktár maga ki tudja elégíteni az igényeinket.

Milyen legyen a raktár?

Erre nincs egy félmondatos egyszerű válasz. Mindenkinek mások az igényei.

Ellenben megvannak az alapkritériumok, melynek egy raktárnak meg kell felelnie. Gondolunk itt például olyanokra, mint az, hogy lehetőleg csak földszint vagy kevés emeleti szint legyen. Emellett figyelni kell arra is, hogy ha mégis emeletre pakolnánk, akkor annak plusz díja lesz.

Nagyon fontos, hogy nedvességmentes legyen az egész épület, ne legyen felázva, bepenészesedve.

Továbbá kényelmi szempontból az is előnyös, ha bármikor látogatható (például előzetes bejelentkezést követően) a raktár. Így akkor veszünk ki vagy teszünk be holmikat, amikor akarjuk.

A fentiek alapján bízunk benne, hogy már érthető, miként kerülhet be a képbe a költöztetés mellett a raktározás is.