Közeli viszonyban lehetett Novák Katalin és Balog Zoltán, több alkalommal kettesben utaztak külföldre

2012 és 2018 között 131, többnapos külföldi utazása volt Balog Zoltán akkori emberierőforrás-miniszternek, amiből 36 esetben tartott vele Novák Katalin is, először kabinetfőnökként, később államtitkárként – tette közzé a Válasz Online.

Éppen aktuális politikai, illetve egyházi pozícióiktól függetlenül Balog és Novák gyakran utazgattak együtt.

Egy református értelmiségiekből álló csapat, amelyet Mogyorósi András, a Károli Gáspár Református Egyetem korábbi dékánja által vezetett közérdekűadat-igénylést nyújtott be, hogy utánajárjanak Balog Zoltán és Novák Katalin bensőséges kapcsolatának. A Balog miniszteri kiküldetéseiről szóló adatokból kiderül, hogy a fideszes miniszter kirívóan sokszor utazott együtt külföldre Novákkal. Az eredményeket a püspök sem hagyta szó nélkül.

A közös utazások Balog emberi erőforrás-miniszteri megbízatása után sem értek véget. A püspök az államfői küldöttség tagjaként például elkísérte Novák Katalint egy 16 napos ausztráliai és pápuai útra, 2022-ben pedig először négy napra Erdélybe, majd hat napra Kanadába is.

A lap előre rögzítette: nem kívánnak ítélőszék vagy bulvárhíradó lenni, vagy feltárni a Dunamelléki Református Egyházkerület jelenleg is regnáló püspöke és a korábbi köztársasági elnök viszonyának jellegét, lelki vagy más mélységeit. Ellenben hangsúlyozták, hogy feladatuknak tekintik feltárni, mi vezethetett az elmúlt évek legnagyobb közéleti botrányához.

Azt már Balog Zoltán is elismerte, hogy ő járta ki kegyelmet Novák Katalinnál a pedofilsegítő K. Endrének.

A bűnt elismeri ugyan, de azt lelki kérdésnek tekinti, amit Istennek kíván megbeszélni, a püspöki pozíciójáról pedig továbbra sem mond le. A pedofilbotrány miatt azonban Novák Katalin már februárban kénytelen volt lemondani államfői tisztségéről.

Az adófizetők mintegy 130, többnapos külföldi utazást finanszíroztak Balog Zoltán emberierőforrás-miniszternek 2012 és 2018 között – írta Mogyorósi András volt Károli-dékán a Szemlélek keresztény portálon megjelent „Milyen a jó református lelkész?” című cikkében.

A református értelmiségi az alábbiakban összegezte az adatokat:

⚫ Balog Zoltán 131 hivatalos miniszteri külföldi útja összesen 410 napot tett ki.

⚫ Novák Katalin ebből 36 esetben tartott vele. 22-szer kabinetfőnöki minőségében, ami időarányosan 2,5-szer annyi utazás, mint amennyit utódjával, Farkas Anikóval tett meg három év alatt. 14-szer pedig államtitkári minőségében utazott vele négy év alatt, miközben a minisztérium összes többi államtitkára hat év alatt mindössze 12-szer volt külföldön a Baloggal.

⚫ A minisztérium beszámolója szerint majdnem két tucat alkalommal utazott Balog és Novák kettesben.

Az elemzéssel kapcsolatban a Válasz Online megkereste az érintetteket is. Novák Katalin észéről nem érkezett válasz, Balog Zoltántól azonban igen. A fideszes püspök nem tagadta, hogy kettesben utaztak, de vitatta az utak számát. Azzal érvelt, hogy ezekre az utakra más minisztériumi munkatársak is velük tartottak, illetve más minisztériumok tisztviselői, valamint más politikusok és üzletemberek is jelen voltak.

Novák Katalin kabinetfőnökként történő részvételét az utazásokon az indokolta, hogy a Külügyminisztériumból érkezett, három idegen nyelvet tolmácsszinten beszél, s a nemzetközi helyettes államtitkárságot csak 2014 őszén sikerült létrehozni a minisztériumban

– magyarázkodott Balog.

Azt elismerte, hogy öt olyan utazás is volt, ahol édeskettesben voltak Novák Katalinnal.

