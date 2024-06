Balog Zoltán szavak szintjén elviszi a balhét a kegyelmi botrányért, de azért marad püspök

Exkluzív nagyinterjút adott a Balog Zoltán fideszes püspök a pedofilbotrányról a 777 blognak. A K. Endre kegyelmét kijáró Balog hónapok óta nem szólalt meg az ügyben, ami miatt korábban lemondatták Novák Katalin köztársasági elnököt, és a fideszes Varga Juditot. Utóbbinak köszönhetően a volt igazságügyi miniszter volt férjének, Magyar Péternek a pártja mára Magyarország második legnagyobb politikai erejévé nőtte ki magát.

A választás utánig húzták Balog elszámoltatását, de most végre beszélt bűnösségéről a püspök.

„Amikor lemondtam a Zsinat lelkészi elnöki pozíciójából, akkor először egy hosszabb imádságban, majd egy beszédben elmondtam azt, amit elmondhatónak tartottam. Utólag meg is néztem azt a nyilatkozatot, azt gondolom, hogy aki jóindulattal közelített, az sok mindent megérthetett abból, ami történt” – mondta erről Balog, de azt nem ismerte el, hogy csak azért húzta eddig az időt, hogy a Fidesz népszerűségét ne rombolja jobban a fideszes pedofilbotrány.

„ha az emberrel egy ilyen megrázkódtatás történik, ha így megrendül, akkor az első dolog nem a szöveg és a beszéd, hanem a csönd és a hallgatás” – kerülte meg a ügyesen a kérdést az egykori fideszes politikus, aztán tovább feszítette a húrt:

[...] nekem/nekünk keresztyén hívő emberként először az Istennel kell megbeszélni, ha elrontottam valamit.

Balog Zoltán végül annyit mondott az ügy politikai vonatkozásáról, hogy szerinte az olyan módon lett a választási kampány része, hogy nem igazán lehetett jót mondani.

A fideszes püspök elárulta, hogy K. Endre felesége kereste meg őt, hogy férje érdekében korteskedjen. Ezután döntött úgy, hogy találkozik a bicskei pedofil igazgató bűnsegédjével. „Alapvetően úgy gondolom, hogy lelkipásztorként, lelkivezetőként ha valaki tőlem segítséget kér, akkor meg kell azt vizsgálni és ha tudok, akkor megpróbálok segíteni.” A másfél órás találkozóra végül Balog hivatalában került sor. A lelkész nem tudta, hogy az elítélt háziőrizetben volt-e, de megpróbált vele imaközösségbe is kerülni.

Én kerestem meg Novák Katalint […] azt kértem tőle, hogy szerintem ebben az ügyben érdemes lenne ilyen döntést hozni

– ismerte el végre a fideszes püspök.

Arról is beszélt, hogy miért hagyta cserben Novák Katalint: „A segítségemet és a kiállásomat is felajánlottam az elnökasszonynak ebben az ügyben, de ő erre nem tartott igényt, mert ő akarta vállalni a döntésért a felelősséget” –állította. Azt elismerte, hogy ő is felelős a fideszes köztársasági elnök politikai bukásáért. Szerinte Novák Katalin távozása óriási veszteség az egész országnak, a magyar nemzetnek.

Balog bánja bűneit, de azért annyira nem, hogy a püspökségről is lemondjon.

Balog Zoltán azt is kimagyarázta, hogy ha Novák Katalinnak és Varga Juditnak le kellett mondania, akkor miért maradhatott püspök: „A püspöki feladat az egy egyházon belüli történés, alapvetően egy lelki megbízatás, amire eskü kötelezi az embert” – jelentette ki, majd hozzátette, hogy abban erősítette meg a kerületi közgyűlésük, hogy folytatnia kell a püspöki munkát.

(Címlapkép: Balog Zoltán református püspök 2024. január 27-én. MTI/Hegedüs Róbert)