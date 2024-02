Lázár: V. Jánosnak a „börtönben kellene megrohadnia” és K. Endrének is börtönben volna a helye

Mindenki, aki a Fideszben és a KDNP-ben politizál, meg van rendülve ettől a botránytól a miniszter állítása szerint. Lázár azt is mondta, dühös azért, hogy az ügy „nem került kellőképpen megtorlásra”, majd jól bele is keverte a homoszexualitást a témába. De Magyar Péter szándékairól is szólt.